Türkiye Gazetesi

1.150 TL’ye kadar doğalgaz ve elektrik yardımı! 5 dakikada başvuru yapıp paranızı çekebilirsiniz! E-Devlet, kaymakamlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılacak başvurularla, hanede yaşayan kişi sayısına göre doğalgaz ve elektrik fatura desteği veriliyor. Fatura ödemekte zorlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar böylelikle bütçelerine katkı sağlıyor.

ELEKTRİK FATURA DESTEĞİ

Elektrik tüketimi desteğinden yararlanmak için Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine müracaat edilebilir.

Öte yandan kaymakamlıklar üzerinden bulunduğunuz bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da müracaat edebilirsiniz.

Destek almak isteyen ihtiyaç sahipleri, kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyor.

Hanelerde yardım tutarı ise aşağıdaki miktarlara göre değişiklik gösteriyor:

1-2 kişi 108 TL

3 kişi 144 TL

4 kişi 180 TL

5 kişi 216 TL

DOĞALGAZ FATURA DESTEĞİ

İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğinde ödemeler başladı. Isıl harita baz alınarak belirlenen destek tutarı 450 TL-1.150 TL arasında değişiyor.

Doğal gaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen vatandaşlar destekten yararlanmaya hak kazanacak

Doğalgaz fatura yardımı için de e-devlet kaydı olmayan vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat edebilecek.