Türkiye Gazetesi

TÜİK, tüm ücretli kesimlerin maaşlarını derinden etkileyecek enflasyon rakamlarını duyurdu. Enflasyon yıllık bazda 83,5 gerçekleşirken, Eylül'de 3,08 oldu. Gelen verilerle birlikte enflasyonun durağan bir seyre girdiği görülüyor.

12 AYLIK ORTALAMA 59, 81

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi eylülde yüzde 3,08 artarken, yıllık bazda yüzde 83,45 oldu. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 olarak gerçekleşti.

ARTIŞ BEKLENTİNİN ALTINDA

Ekonomistler, eylül ayında TÜFE’nin yüzde 3,53 artmasını bekliyordu. Artış, beklentinin altında gerçekleşti.

YILLIK ARTIŞIN EN YÜKSEK OLDUĞU ANA GRUP %117,66 İLE ULAŞTIRMA OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 30,76 ile haberleşme oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117,66 ile ulaştırma oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ KONUTTA

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Buna karşılık, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,99 ile konut oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ(B) YILLIK %74,63 AYLIK %2,74 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %74,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %51,92 olarak gerçekleşti.

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