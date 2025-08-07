Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Işıkhan: 2024 yılında 1,3 milyar lirayı aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik

Bakan Işıkhan: 2024 yılında 1,3 milyar lirayı aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik

Bakan Işıkhan: 2024 yılında 1,3 milyar lirayı aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024 yılında 1,3 milyar lirayı aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik. Evlatlarımız mutluysa biz mutluyuz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından 0-2 yaş aralığındaki bebekler için yapılan tıbbi mama yardımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AİLE YAPIMIZ GÜÇLÜYSE BİZ GÜÇLÜYÜZ" 

Bakan Işıkhan, için aile yapısına destek olmaya devam etiklerini ifade ederek, "2024 yılında 1,3 milyar lirayı aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik. Evlatlarımız mutluysa biz mutluyuz, aile yapımız güçlüyse biz güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

