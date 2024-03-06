Dolarda panikatak! Yeni rekorlar test ediliyor 

Dolarda son dakika! 6 Mart dolar fiyatı serbest piyasada erken saatlerde en yüksek 31,91 TL seviyesini test etti ve rekoru gördü. Ardından fiyatlar bir miktar gerileyerek 31,70-31,75 TL bandında denge arayışına yöneldi. Seçim belirsizliği ve yüksek seyreden enflasyon sebebiyle TL’den kaçış hızlanırken, döviz bürolarında hareketlilik arttı. Bankalarda alım-satım marjında genişleme dikkat çekiyor. Bazı bankalarda dolar satış fiyatı 32,50’nin de üzerine çıktı. Analistler, “Dolar çok konuşuluyor ve panik havası artıyor. Daha sıkı para politikası ve TL getirisinin daha da arttığı görülebilir” görüşünü dile getiriyor. Bu arada TCMB’den, kredileri kısıtlayan ve sıkı para politikasının etkinliğini artıran yeni tedbirler geldi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Yerel seçimler yaklaştıkça dövizdeki hararet de yükselmeye devam ediyor. Kurlarda yeni zirveler test edilirken, son olarak açıklanan şubat ayı enflasyon rakamlarının da beklenti üzerinde gelmesi; piyasada “korunma” eğilimini artırıyor ve “TL’den dövize ve altına geçme” yönünde davranışları destekliyor. Döviz büroları ve kuyumcularda artan yoğunluk dikkat çekerken; özellikle bankalarda döviz alım-satım fiyatları arasındaki marjların açıldığı ve dolar satış fiyatının 32,50’nin de üzerine çıktığı gözlemleniyor.

6 MART DOLAR VE EURO KAÇ TL?

Serbest piyasada işlem gören dolar fiyatı 6 Mart’ta erken saatlerde 31,91 TL seviyesini görerek rekor kırdı. Ardından fiyatlar 31,70-31,75 bandında denge arayışına yöneldi. Euro da ilk işlemlerde 34,40-34,45 bandına dalgalanıyor.

Birikim sahipleri, iş insanları, ihracatçılar… Toplumun her kesiminden insanlar “Dolar daha fazla yükselir mi”, “Dolar alınır mı”, “Dolarda hedef fiyat”, “Dolar 2024 beklenti” gibi soruların cevaplarını ararken; ekonomistler, bu konu ile piyasanın çok meşgul edildiğini savunuyor.

DÖVİZ ÇOK KONUŞULUYOR!..

Türkiye’de döviz meselesinin çok konuşulduğunu söyleyen Prof. Dr. Erhan Arslanoğlu, “Ne kadar çok konuşulursa o kadar riskli. Ekonomi yönetimi, ihracatçılar, reel sektör temsilcileri… Bugün herkes kurla ilgili bir şeyler söylüyor. Böyle durumlarda dövize yönelik davranışları değiştirmek zorlaşıyor. Bunu bir şekilde piyasa dinamiklerine bırakmamız gerekiyor. Döviz talebi ve enflasyon güçlü düşmüyorsa, ekonomik programın da başarı şansı azalır” değerlendirmesinde bulundu.

DIŞ BORCU ÇEVİRMEKTE PROBLEM YOK

Ekonomi yönetiminin döviz kurlarını yönetme konusunda gücünün olduğunu belirten Prof. Dr. Arslanoğlu, “Döviz talebi ve arzı önemli. CDS risk priminin düştüğü ve yılın ikinci yarısında ABD ve Avrupa merkez bankalarının faizleri indireceği bir ortamda, Türkiye’nin 226 milyar dolarlık kısa vadeli dış borcunu döndürmesinde sorun yaşanma ihtimali yok. Dolayısıyla oradan baskı beklenmemeli. Ancak yine de ihracatın desteklenmesi adına kurda bir alanın açıldığını da görebiliriz” diye konuştu.

KKM’DE ÇIKANLAR, DÖVİZE Mİ KOŞACAK?

Cari açıkta da azalma yaşandığını ve yıllık bazda 30 milyar dolar civarında dengelenme beklendiğini aktaran Prof. Dr. Arslanoğlu, “Yerlilerin döviz talebine de bakacağız. Vatandaşlar KKM’den çıkıp dövize yönelecek mi? KKM 1 trilyon TL azalırken, 30 milyar dolarlık bir talep oluşmuş. Önümüzdeki bir yılda da benzer bir talep olursa, cari açıkla birlikte bakıldığında 50-60 milyar dolarlık bir ihtiyaç olabilir. Mevcut politikalarla bu miktarda sermaye girişi zor değil. Bu sebeple kuru yönetmek de zor olmayabilir” dedi.

TCMB’DEN YENİ TEDBİRLER GELDİ

Bu arada Merkez Bankası, kredilerle ilgili olarak bir takım ilave önlemler aldı. Bu kapsamda sıkı para politikasını desteklemek için Türk lirası ticari kredilerde aylık büyüme sınırı yüzde 2,5’ten yüzde 2’ye çekildi. İhtiyaç kredilerinde de aynı şekilde bu oran yüzde 3’ten yüzde 2’ye indirildi. Taşıt kredilerinde ise herhangi bir değişime gidilmedi ve halihazırda yüzde 2 olan seviye korundu. Bu tarz ilave sıkılaşma hamleleriyle, piyasada aşırı ısınmanın önüne geçilmesi hedefleniyor.