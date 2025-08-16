Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eşi için yaptı, çok beğenilince menüye koydu! Satışlar patladı, siparişlere yetişemiyor

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adanalı tatlıcı eşi için yaptığı ballı, tahinli, cevizli ve fıstıklı katmer çok beğenilince menüsüne koydu. Müşteriler tarafından da tam not alan tatlı, en çok satılanlar arasına girdi. Tatlıcı kadın, "Lezzeti tuttu, tadını da beğendiler. Şu anda satışlarımız güzel gidiyor" dedi.

Adana'da uzun yıllardır tatlıcılık yapan Zeynep Geyik, Gaziantep'in geleneksel tescilli lezzeti katmeri onlarca çeşide büründürdü. Son olarak eşi Turgut Geyik'in bal ve tahini çok sevdiğini bilen Zeynep Geyik, ona özel olarak hazırladığı tahinli katmerin beğenilmesi üzerine bu lezzeti menüsüne dahil etti. Kısa sürede sosyal medyada yayılan lezzet, kentin farklı noktalarından sipariş almaya başladı. Ballı tahinli katmer, isteğe göre hem cevizli hem de fıstıklı olarak servis ediliyor. Tahinli katmer, hem göze hem damağa hitap eden yeni bir Adana tatlısı olarak öne çıkıyor.

Eşi için yaptı, çok beğenilince menüye koydu! Satışlar patladı, siparişlere yetişemiyor - 1. Resim

"SATIŞLARIMIZ GÜZEL GİDİYOR"

Zeynep Geyik, talebe yetişmekte zorlandığını anlatarak, "Eşim bal ve tahini çok seviyor. Bunları katmerde birleştirsem nasıl olur diye düşündüm. Yaptım ve eşime tattırdım, çok beğendi sonra müşterilerimize ikram ettim, onlarda çok beğenince menüye eklemeye karar verdik. Lezzeti tuttu, tadını da beğendiler. Şu anda satışlarımız güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.

Eşi için yaptı, çok beğenilince menüye koydu! Satışlar patladı, siparişlere yetişemiyor - 2. Resim

"TADI HAFİF, TALEP GÜZEL"

Normal katmere göre daha hafif bir tatlı olduğunu belirten Geyik, "İçerisinde şeker yok. Tahin ve bal olduğu için tadı biraz daha hafif kalıyor. Tepsi de yaptığımız için çıtır oluyor. Bu yüzden daha çok tercih ediliyor. Biz de ona göre siparişleri hazırlayıp müşterimize hizmette bulunuyoruz. Satışların güzel olması eşimin de hoşuna gitti. Kendisine tattırdığım ürünü menüye koyduğum ve satışlarımız da güzel gittiği için mutlu oldu" diye konuştu.

Eşi için yaptı, çok beğenilince menüye koydu! Satışlar patladı, siparişlere yetişemiyor - 3. Resim

Eşi için yaptı, çok beğenilince menüye koydu! Satışlar patladı, siparişlere yetişemiyor - 4. Resim

