Milyonların zammı belli oluyor! Hükümet memur ve memur emeklisi için ilk teklifini sundu

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri için süreç devam ediyor. Memur-Sen, ilk yıl için toplamda yüzde 88, ikinci yıl için ise toplamda yüzde 46 zam istemişti. Görüşmeler sürerken, milyonların zammı için kritik bir gelişme yaşandı.

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ

Hükümet milyonların merak ettiği ilk zam teklifini resmen açıkladı. Buna göre 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay yüzde 4 zam teklif edildi.

"BU TEKLİF İLK TEKLİFİMİZDİR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2002 yılından bugüne kadar tüm çalışanlarımızın haklarında tarihi iyileştirmeler yaptık. Sosyal diyalog mekanizmalarını hep açık tuttuk. Bu mekanizmaların gerçekleştiği masalarda dayatma değil istişare anlayışıyla hareket ettik. Çünkü biliyoruz ki katılımcı yönetim anlayışı çalışma hayatımızın en önemli güvencesidir. Bugün burada genele ilişkin müzakerelerde maaş artışlarına ilişkin ilk teklifimizi kamuoyuyla paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Teklifimiz 2026 yılı ilk 6 ay için %10, ikinci 6 ay için %6. 2027 yılı ilk 6 ay için %4 ve ikinci 6 ay için %4 şeklindedir. Bu teklif henüz ilk teklifimizdir. Memurlarımıza toplu sözleşme sürecimiz devam ediyor." dedi.

"SÜREKLİ KALKINMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bakan Işıkhan sözlerine şöyle devam etti: "İnşallah Türkiye yüzyılı vizyonumuzla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eserlerimizle, projelerimizle her zaman emeğin ve emekçinin sesi olmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak çalışma hayatında özellikle kamu hizmetlerinin sunumunda verimliliği, kaliteyi, disiplini ve başarıyı odaklayan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Amacımız mali disiplin ile maaş dengesi arasında optimum noktayı bulmak. Hem ülke ekonomisinin sürdürülebilirliğini hem de çalışanlarımızın refahını birlikte temin etmektir. Refahı tabana tabana yayarak geçici değil sürekli bir kalkınmayı hedefliyoruz.