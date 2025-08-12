Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milyonların zammı belli oluyor! Hükümet memur ve memur emeklisi için ilk teklifini sundu

- Güncelleme:
Toplamda 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı için kritik bir gelişme yaşandı. Hükümet, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan ilk zam teklifini açıkladı. İşte detaylar...

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri için süreç devam ediyor. Memur-Sen, ilk yıl için toplamda yüzde 88, ikinci yıl için ise toplamda yüzde 46 zam istemişti. Görüşmeler sürerken, milyonların zammı için kritik bir gelişme yaşandı. 

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ 

Hükümet milyonların merak ettiği ilk zam teklifini resmen açıkladı. Buna göre 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay yüzde 4 zam teklif edildi.
 
Milyonların zammı belli oluyor! Hükümet memur ve memur emeklisi için ilk teklifini sundu - 1. Resim

"BU TEKLİF İLK TEKLİFİMİZDİR" 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2002 yılından bugüne kadar tüm çalışanlarımızın haklarında tarihi iyileştirmeler yaptık. Sosyal diyalog mekanizmalarını hep açık tuttuk. Bu mekanizmaların gerçekleştiği masalarda dayatma değil istişare anlayışıyla hareket ettik. Çünkü biliyoruz ki katılımcı yönetim anlayışı çalışma hayatımızın en önemli güvencesidir. Bugün burada genele ilişkin müzakerelerde maaş artışlarına ilişkin ilk teklifimizi kamuoyuyla paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Teklifimiz 2026 yılı ilk 6 ay için %10, ikinci 6 ay için %6. 2027 yılı ilk 6 ay için %4 ve ikinci 6 ay için %4 şeklindedir. Bu teklif henüz ilk teklifimizdir. Memurlarımıza toplu sözleşme sürecimiz devam ediyor." dedi.
 
Milyonların zammı belli oluyor! Hükümet memur ve memur emeklisi için ilk teklifini sundu - 2. Resim

"SÜREKLİ KALKINMAYI HEDEFLİYORUZ" 

Bakan Işıkhan sözlerine şöyle devam etti: "İnşallah Türkiye yüzyılı vizyonumuzla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eserlerimizle, projelerimizle her zaman emeğin ve emekçinin sesi olmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak çalışma hayatında özellikle kamu hizmetlerinin sunumunda verimliliği, kaliteyi, disiplini ve başarıyı odaklayan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Amacımız mali disiplin ile maaş dengesi arasında optimum noktayı bulmak. Hem ülke ekonomisinin sürdürülebilirliğini hem de çalışanlarımızın refahını birlikte temin etmektir. Refahı tabana tabana yayarak geçici değil sürekli bir kalkınmayı hedefliyoruz.
 
Milyonların zammı belli oluyor! Hükümet memur ve memur emeklisi için ilk teklifini sundu - 3. Resim

İnşallah sizlerle birlikte gece gündüz demeden çalışarak, üreterek hizmetlerimizi sürekli geliştirerek emeğimizin karşılığını alarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm kamu görevlilerimizi, emeklilerimizi, sendikalarımızı ve burada bulunan siz değerli temsilcilerimizi saygıyla selamlıyorum. Müzakerelerimizin hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Katılımınız için de her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi Kamu Görevleri Sendikalar Heyeti Başkanı Sayın Ali Yalçın'a çok kısa bir söz."

Milyonların zammı belli oluyor! Hükümet memur ve memur emeklisi için ilk teklifini sundu - 4. Resim

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, zam taleplerini şöyle açıklamıştı: "Emeklilere yönelik seyyanen zam kısmı mutlaka yansıtılmalı ve görev aylığıyla emekli aylığı arasındaki bağın kopmaması daha fazla açılmaması açısından da bir an önce toparlanması için taban aylığa 10 bin lira iyileştirme yapılarak sürece başlanmalı diyerek teklifimizi 10 bin lira taban aylık, yüzde 10 refah payı, yüzde 25 ilk döneme ilişkin oransal zam, ikinci döneme ilişkin yüzde 20 oransal zam, 2027’ye ilişkin ise yüzde 20 oransal zam, 7 bin 500 lira taban aylık iyileştirmesi, ikinci dönem için ise yüzde 15 oransal zam şeklinde tekliflerimizi şekillendirerek sürece başladık.

Milyonların zammı belli oluyor! Hükümet memur ve memur emeklisi için ilk teklifini sundu - 5. Resim

