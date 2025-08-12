Memur-Sen'den grev sinyali! Hükümetin zam teklifine tepki: Ortada pazarlık yapacak bir rakam yok

Memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme zammı için pazarlıklar devam ediyor. Memur-Sen 2 hafta önce zam beklentisini açıklarken, hükümet tarafından da ilk zam teklifi bugün geldi.

İlgili Haber Milyonların zammı belli oluyor! Hükümet memur ve memur emeklisi için ilk teklifini sundu

HÜKÜMETİN İLK ZAM TEKLİFİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Teklifimiz 2026 yılı ilk 6 ay için %10, ikinci 6 ay için %6. 2027 yılı ilk 6 ay için %4 ve ikinci 6 ay için %4 şeklindedir. Bu teklif henüz ilk teklifimizdir. Memurlarımıza toplu sözleşme sürecimiz devam ediyor." dedi.

MEMUR-SEN'DEN HÜKÜMETE TEPKİ

Ancak hükümetin zam teklifi Memur-Sen'i memnun etmedi. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, verilen teklife tepki gösterdi.

MEMUR-SEN'DEN GREV SİNYALİ

Ortada pazarlık yapacak bir teklif olmadığını belirten Ali Yalçın, "Tekliflerimizi verdiğimiz süreden bu yana 19 gün geçti. İşveren bu teklifi vermek için mi 19 gün bekledi. Bu rakamlar kiralarla, enflasyonla, memurların gerçekliğiyle uyuşuyor mu? Biz ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz. Bu teklif ücret adaletsizliğini gidermez. Cumhurbaşkanımızın kamu çalışanları arasındaki ücret adaleti kriterini bu teklif sağlıyor mu? Bu çarpıklığın bir an önce giderilmesi gerekir. Adalet, denge, eşitlik bu masada sağlanmayacaksa nerede sağlanacak. 7. Dönemde yapılan hatalar bu dönemde de devam ediyor. Hakem kararı üzerinden 2 yılımız kayboldu. Memurların ve emeklilerin kaybedecek 2 yılı daha yok. Bu rakamlar büyük ve güçlü Türkiye'ye yakışmayan rakamlardır. Biz sorunlar masada çözülsün dedik, kamu işvereni bize sahayı işaret ediyor. Ben buradan kamu işverenine sesleniyorum. Geride kalmış 1 hafta. Ayın 19'unda süre bitiyor. Şu ana kadar hiçbir maddede bağlayıcı cümle kurulmadı. Geride kalan bu kadar sıkışık süre içinde biz sendikalar olarak bir anca bu tekliflerin karşılanması için, işverenden ciddi tekliflerin gelmesini ve sürenin düzgün kullanılmasını istiyoruz. Memurun beklentilerini karşılayan, kamuda ücret adaletini gözeten bir teklif bekliyoruz. Yarın Çalışma Bakanlığımızın önünde olacağız. 81 ilde sahada olacağız." dedi.

MEMUR-SEN'İN BEKLENTİSİ

Memur-Sen geçtiğimiz günlerde açıkladığı zam beklentisinde 2026 için toplamda yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 zam istemişti.