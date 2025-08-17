Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Orta sınıfı yok edecek vergi hamlesi! İngiliz bakan kendini kurtarmak için halkı ateşe atacak

Orta sınıfı yok edecek vergi hamlesi! İngiliz bakan kendini kurtarmak için halkı ateşe atacak

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Orta sınıfı yok edecek vergi hamlesi! İngiliz bakan kendini kurtarmak için halkı ateşe atacak
İngiltere, Vergi, Hazine Bakanı, Bütçe, Haber
Ekonomi Haberleri  / Dış Haberler

İngiltere'de orta sınıfı adeta yok edecek bir vergi planlaması gündeme geldi. İngiltere Maliye Bakanı Reeves’in, miras vergisinden elde edilen geliri artırmak amacıyla hibe kurallarını sıkılaştırmayı değerlendirdiği bildirildi. Bu adım, Reeves’in hükümetin mali kurallarını ihlal etmeden bütçe öncesinde 50 milyar sterlinlik yeni vergi toplama arayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves’in, miras vergisinden elde edilen geliri artırmak amacıyla hibe kurallarını sıkılaştırmayı değerlendirdiği bildirildi.

Orta sınıfı yok edecek vergi hamlesi! İngiliz bakan kendini kurtarmak için halkı ateşe atacak - 1. Resim

The Guardian’ın haberine göre Hazine, Sonbahar Bütçesi öncesinde, para hibelerinin miras vergisinden kaçınma aracı olarak kullanılmasına yönelik kuralları sıkılaştırmayı planlıyor.

Orta sınıfı yok edecek vergi hamlesi! İngiliz bakan kendini kurtarmak için halkı ateşe atacak - 2. Resim

ORTA SINIFI YOK EDİP KENDİNİ KURTARACAK

Mevcut düzenlemeye göre nakit hibeler, kişinin ölümünden en az yedi yıl önce verilmişse vergiden muaf tutuluyor. Ölümden üç ila yedi yıl önce yapılan hibeler ise, ölen kişiye olan yakınlığa bağlı olarak vergilendiriliyor.

Bu adım, Reeves’in hükümetin mali kurallarını ihlal etmeden bütçe öncesinde 50 milyar sterlinlik yeni vergi toplama arayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Dış Haberler

İmamoğlu'nda alevler yükseldi! Adana'da ormanlık alanda yangın çıktıBakanlık harekete geçti: Kirayla yarışan site aidatları artık tarih olacak!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakanlık harekete geçti: Kirayla yarışan site aidatları artık tarih olacak! - EkonomiKirayla yarışan site aidatları artık tarih olacak!Antalya Havalimanı tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı! - EkonomiAntalya Havalimanı tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı!Hasat başladı! Ne gübre ne sulama… Vatandaş tek kuruş masraf etmeden topluyor - EkonomiVatandaş tek kuruş masraf etmeden topluyorBakan Şimşek aylar önce duyurmuştu: Yeni dönem resmen başladı! - EkonomiYeni dönem resmen başladı!"Asrın felaketi" sonrası harekete geçilmişti! Türkiye’nin en büyük şantiyelerinden... Adıyaman İndere Toplu Konutları'nda sona gelindi - Ekonomi65 bin kişi yaşayacak! Artık sona gelindiArtık günler kaldı! İslam Memiş o yatırımcılara 'yükseliş' müjdesi verdi: Yüzünüz gülecek - EkonomiArtık günler kaldı! O yatırımcılara müjde verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...