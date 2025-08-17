Orta sınıfı yok edecek vergi hamlesi! İngiliz bakan kendini kurtarmak için halkı ateşe atacak

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves’in, miras vergisinden elde edilen geliri artırmak amacıyla hibe kurallarını sıkılaştırmayı değerlendirdiği bildirildi.

The Guardian’ın haberine göre Hazine, Sonbahar Bütçesi öncesinde, para hibelerinin miras vergisinden kaçınma aracı olarak kullanılmasına yönelik kuralları sıkılaştırmayı planlıyor.

ORTA SINIFI YOK EDİP KENDİNİ KURTARACAK

Mevcut düzenlemeye göre nakit hibeler, kişinin ölümünden en az yedi yıl önce verilmişse vergiden muaf tutuluyor. Ölümden üç ila yedi yıl önce yapılan hibeler ise, ölen kişiye olan yakınlığa bağlı olarak vergilendiriliyor.

Bu adım, Reeves’in hükümetin mali kurallarını ihlal etmeden bütçe öncesinde 50 milyar sterlinlik yeni vergi toplama arayışının bir parçası olarak değerlendiriliyor.