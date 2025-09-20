Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Ticari defterlerle ilgili yeni düzenleme! Elektronik ortamda tutulması zorunlu oldu

Ticari defterlerle ilgili yeni düzenleme! Elektronik ortamda tutulması zorunlu oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ticari defterlerle ilgili yeni düzenleme! Elektronik ortamda tutulması zorunlu oldu
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

İşletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan ticari defterlerle ilgili düzenleme yapıldı. Buna göre şirketlerin pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulması zorunlu oldu.

Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, tebliğ kapsamındaki şirketlerin pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulması zorunlu olacak.

KAPANIŞ ONAYI YAPTIRMA SÜRESİ 6 AYA ÇIKARILDI

Fiziki olarak defter tutarken elektronik ortamda defter tutma yükümlülüğü kapsamına giren şirketlerin, yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren notere başvurarak fiziki defterlerin kapanış onayını yaptırma süreleri 2 aydan 6 aya çıkarıldı.

Yönetim kurulu karar defterini elektronik ortamda tutmaya başlayan şirketlerin, karar defterlerini yeniden fiziki ortamda tutmak istemeleri ve buna ilişkin yönetim kurulu kararını Ticaret Bakanlığına sunmaları halinde söz konusu defter sistemde kapatılacak ve fiziki defterin açılış onayı Bakanlıkça verilen belge üzerine noter tarafından yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çiftçinin ihtiyacını gençler çözdü! Tarım sektörüne kolaylık getirecek "Farmer AI" TEKNOFEST'te birinci olduSahne ortasında panik! Yıldız Tilbe aldığı hediye yüzünden fenalaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
1 milyon dolar karşılığında ABD'de oturma izni! Trump "Altın Kart" kararnamesini imzaladı - Ekonomi1 milyon dolar karşılığında ABD'de oturma izni!Fitch, İtalya'nın kredi notunu yükseltti - EkonomiFitch, İtalya'nın kredi notunu yükselttiBİST 100’de haftalık getiriler yüzde 50’yi geçti! Borsada en çok hangi sektör ve hisseler yükseldi? - EkonomiBİST 100’de haftalık getiriler yüzde 50’yi geçti!Yargıtay'dan trafik kazalarında tazminat hakkına emsal karar - EkonomiKazalarda tazminat hakkına emsal karar"Müteahhitlik şartları sıkılaşsın" talebi! Yapı ve can güvenliği tehlikemiz büyüyor - EkonomiYapı ve can güvenliği tehlikemiz büyüyorBDDK'dan bir bankaya faaliyet izni! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı - EkonomiBDDK'dan bir bankaya faaliyet izni!
Sonraki Haber Yükleniyor...