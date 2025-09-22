Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Tüketici güven endeksi eylülde azaldı

Tüketici güven endeksi eylülde azaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tüketici güven endeksi eylülde azaldı
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

TÜİK'in açıkladığı veriye göre, tüketici güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,4 azalışla 83,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen, Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ağustosta 84,3 iken bu ay yüzde 0,4 azalışla 83,9 olarak kayıtlara geçti.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 3,2 gerilemeyle 70'den 67,8'e indi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, ağustosta 83,8 iken bu ay yüzde 0,2 artışla 84 oldu.

Geçen ay 78,4 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 0,5 düşüşle bu ay 78 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen ay 104,8 iken, bu ay yüzde 0,9 artışla 105,7'ye çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çamlıhemşin’de ulaşım kesildi, helikopterler görev başında! Havalimanı 'acil' üssü oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarımsal girdi fiyat endeksi temmuzda yıllık yüzde 34,22 arttı - EkonomiTarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 34,22 arttıYurt dışı ÜFE ağustosta aylık yüzde 1,32, yıllık yüzde 28,01 arttı - EkonomiYurt dışı ÜFE ağustosta aylık yüzde 1,32, yıllık yüzde 28,01 arttı2 milyar lirayı aşkın borcuyla konkordato başvurusu yapmıştı! Yarım asırlık Oscar Holding iflas etti - EkonomiTürkiye'nin yarım asırlık holdingi iflas ettiTOKİ'nin indirim kampanyasına başvurular başladı! İşte TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları - EkonomiTOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başladıBu hafta 7 hisse temettü dağıtacak! - EkonomiBu hafta 7 hisse temettü dağıtacak!Trump-Erdoğan zirvesi ve CHP Kurultayı borsayı nasıl etkiler? "Pozitif şartlar artıyor" diyerek uyardılar - EkonomiBorsayı nasıl etkiler? Uzmanlardan kritik uyarı
Sonraki Haber Yükleniyor...