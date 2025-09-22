Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Yurt dışı ÜFE ağustosta aylık yüzde 1,32, yıllık yüzde 28,01 arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 1,32, yıllık bazda yüzde 28,01 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,32, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 25,03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,01 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,47 yükseldi.

YILLIK DEĞİŞİMLER 

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,06, imalatta yüzde 28,03 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 24,62, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,41, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 32,8, sermaye mallarında yüzde 30,2 ve enerjide yüzde 13,73 artış gerçekleşti.

Yurt dışı ÜFE ağustosta aylık yüzde 1,32, yıllık yüzde 28,01 arttı - 1. Resim

AYLIK DEĞİŞİMLER

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,44, imalatta yüzde 1,34 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 1,15, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,23, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,24, sermaye mallarında yüzde 1,05 artış ve enerjide yüzde 1,23 azalış görüldü.

YD-ÜFE'nin aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları            
Yıl/AyOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
2021-1,37-2,467,457,144,693,930,34-0,921,557,9313,4925,92
20223,252,357,292,616,519,180,662,640,671,342,282,77
202340,421,652,430,4515,6215,341,95-0,591,353,512,28
20244,572,384,71,370,420,971,72,952,250,09-0,860,91
20252,012,054,064,412,403,423,031,32    
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları            
Yıl/AyOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
202132,5128,2733,1935,3139,643,7241,8930,8128,8732,9647,8987,64
202296,44106,13105,8297,11100,54110,66111,34118,94117,04103,7983,6649,9
202350,9848,1340,3540,132,1339,9260,3259,2457,2557,2559,1558,4
202459,2762,3867,2565,5365,4844,5127,4128,6732,3530,725,1923,5
202520,4720,0819,3422,9225,3428,3830,0628,01 
