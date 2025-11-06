Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bolu'da 44 kadın 2 milyon liralık hibe destekli kredi aldı

Bolu'da 44 kadın 2 milyon liralık hibe destekli kredi aldı

Güncelleme:
Bolu&#039;da 44 kadın 2 milyon liralık hibe destekli kredi aldı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

2025 yılı ‘Aile Yılı’nda vatandaşa destekler devam ediyor. Bolu'da 44 kadın 2 milyon TL hibe destekli kredi aldı. Süt soğutma tankı ve köy tavuğu yumurta üretimi projesinden yararlanan kadınlar memnuniyetlerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 yılı ‘Aile Yılı’ kapsamında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ailelere desteklerine devam ediyor. 2025 yılında mikro kredi desteği kapsamında orman köylerinde ikamet eden 44 aileye 2 milyon Türk Lirası hibe destekli kredi verildi. Bir köy kadınına yüzde 50’si hibe, 43 kadına ise yüzde 20’si hibe olarak mikrokrediler verildi. Kredilerin geri kalan miktarı ise faizsiz 3 yıl geri ödemeli şeklinde uygulanacak. Süt soğutma tankı ve köy tavuğu yumurta üretimi projesinden yararlanan aileler projeden memnun olduklarını dile getirdi.

Bolu'da 44 kadın 2 milyon liralık hibe destekli kredi aldı - 1. Resim

"ŞİMDİ ÇOK RAHAT"

Süt soğutma tankı desteği alan Gürçam köyünden Ayşe Çelik, "Emekli olduktan sonra köye gelip hayvancılık yapmaya başladık. Sütlerimiz de sıcaklarda çok bozuluyordu. Saklaması zor oluyordu. Süt soğutma tankını alınca çok faydası oldu. Hem hijyenik hem de temiz. Şimdi çok rahat" dedi.

Bolu'da 44 kadın 2 milyon liralık hibe destekli kredi aldı - 2. Resim

Süt soğutma tankının faydasını gördüğünü ifade eden Fındıcak köyünden Fatma Özdoğan, "Hayvancılık yapan herkeste olması lazım. Allah bin kere razı olsun sebep olanlardan" diye konuştu.

Bolu'da 44 kadın 2 milyon liralık hibe destekli kredi aldı - 3. Resim

"AİLE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Köy tavuğu yumurta üretimi projesinden yararlanan Sürmeli köyünden Fatma Ay, "Organik tavuk yumurtası satacağız inşallah, aile ekonomisine katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

