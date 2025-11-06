İyi gelen bilançoların ardından… TTKOM ve ASELS için yeni hedef fiyatlar

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Borsa İstanbul şirketleri üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ediyor. İşlem hacmi yüksek ve yatırımcıların daha fazla ilgi gösterdiği büyük şirketlerden de dikkat çeken finansal sonuçlar geliyor.

ASELSAN’DAN 11,65 MİLYAR TL KÂR

Bu yıl borsa performansıyla da göz dolduran Aselsan, 2025’in üçüncü çeyrek döneminde 4,8 milyar TL kâr açıkladı. Şirketin kârı, ağırlıklı olarak 3 milyar TL civarında tahmin edilen piyasa beklentisinin yaklaşık %60 üzerinde gerçekleşti. 9 aylık dönemde ise Aselsan’ın kârı, geçen yılın aynı dönemine göre %42 artarak 11,65 milyar TL seviyesine yükseldi.

ASELS HİSSE HEDEF FİYAT

Borsada son kapanışını 194,10 TL’den gerçekleştiren Aselsan (ASELS) hisseleri için, bilançonun açıklanmasının ardından 6 aracı kurumdan hedef fiyat tahminleri geldi. Bu tahminler şöyle:

-Tacirler Yatırım: 220,00 TL

-Şeker Yatırım: 240,00 TL

-Deniz Yatırım: 243,50 TL

-İş Yatırım: 247,00 TL

-Kuveyt Türk Yatırım: 270,00 TL

-Vakıf Yatırım: 272,00 TL

ASELSAN'ın cirosu ise bu yılın Ocak-Eylül döneminde 90,9 milyar TL oldu ve geçen yılın aynı döneminde göre %12,3 arttı. 9 ayda yeni siparişler ise 5,7 milyar dolar (%76) arttı. Bunun 1,45 milyar doları ihracat sözleşmelerinden oluştu.

TÜRK TELEKOM BEKLENTİYİ AŞTI

Türk Telekom da kuvvetli finansal sonuçlar açıkladı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde şirket, 6 milyar TL olan piyasa beklentilerini %70 aşarak 10,2 milyar TL net kâra ulaştı. TTKOM’un 9 aylık kârı da geçen yılın aynı dönemine göre %69 arttı ve 21,33 milyar TL’ye yükseldi.

Temmuz-Eylül döneminde 21,7 milyar liralık yatırım yapan Türk Telekom'un üçüncü çeyrek itibarıyla toplam abone sayısı 56,2 milyon oldu. Fiber ağının uzunluğu 514 bin kilometreye, fiber hane kapsaması 33,9 milyona ve 5G için kritik LTE baz istasyonu oranı da %56'ya yükseldi.

TTKOM HİSSE HEDEF FİYAT

Borsada son kapanışını 55,00 TL’den yapan Türk Telekom (TTKOM) hisseleri için bilanço sonrası 6 aracı kurum hedef fiyat raporu açıkladı. Bu raporlarda yer alan tahminler ise şöyle:

-Şeker Yatırım: 72,50 TL

-Gedik Yatırım: 75,00 TL

-ICBC Yatırım: 80,00 TL

-Marbaş Yatırım: 82,10 TL

-Deniz Yatırım: 86,00 TL

-İntegral Yatırım: 98,00 TL

Bu arada Türk Telekom’un mobilde en iyi çeyrek performansını sergilediği de ifade edilirken; şirket, geçen çeyrekte 2,3 milyon net artışla mobil abone sayısını 30,8 milyona taşıdı.

Önemli Uyarı: Bu içerik, KAP’a yapılan bildirimler ve aracı kurumlar tarafından açıklanan raporlardan derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.