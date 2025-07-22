Verimi yüzde 50 düşürebilir! Yetkililer 'zeytin sineği' için uyardı

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bölgedeki zeytincilere uyarı yapıldı. Türkiye'nin önemli zeytin üretim alanlarından olan Aydın'da zeytin sineğinin meyve ve yağ kalitesini olumsuz etkilediğine dikkat çekildi. Üreticilerin bir an önce mücadeleye başlamaları çağrısında bulunuldu.

Zeytincilerin korkulu rüyası zeytin sineği, özellikle salamura ve yağlık zeytin üretiminde verimi %50-60 oranında düşürmesiyle biliniyor. Kalite kaybı yüzünden çiftçileri büyük maddi zarara uğratıyor.

Aydın’ın Didim ilçesinde zeytin üreticileri için zeytin sineği tehlikesine karşı önemli bir uyarı yapıldı.

Üreticilerin zeytin sineği ile mücadeleye başlamaması yönünde çağrı yapılan Didim Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlçemiz zeytin alanlarında bulunan monitör tuzak kontrollerinde yapılan sayımlar ve özellikle sulama yapılan bahçelerde zeytin meyvelerinin vuruk olgunluğuna gelmesi sebebiyle üreticilerimizin zeytin sineği ile mücadeleye başlamaları gerekmektedir. Zeytinleri kurtlandırarak meyve ve yağ kalitesine zarar veren zeytin sineğine karşı ruhsatlı bitki koruma ürünü ile mücadele edilmesi üreticilerimize duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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Yetkililer, zeytin sineği ile etkili bir mücadelenin hem verimi hem de ürün kalitesini doğrudan etkilediğini vurgularken, üreticilerin tarım danışmanlarından destek alarak doğru ilaçlama yapmalarını da tavsiye etti.

ZEYTİN SİNEĞİ NEDİR? NASIL MÜCADELE EDİLİR?

Zeytin Sineği (Bactrocera oleae), zeytin yetiştiriciliği alanında en kritik zararlıları arasında sayılıyor. Bu sinek, özellikle Akdeniz bölgesinde yaygın olarak görülüyor ve zeytin meyvelerine büyük zarar vermesiyle biliniyor.

Uzmanlar zeytin sineği hakkında şu bilgileri veriyor:

Erginler: Sarımsı kahverengi renkte, yaklaşık 4-5 mm boyundadır. Kanatları üzerinde karakteristik siyah lekeler bulunur.

Sarımsı kahverengi renkte, yaklaşık 4-5 mm boyundadır. Kanatları üzerinde karakteristik siyah lekeler bulunur. Larvalar: Beyaz renkli, bacaksız ve konik şekillidir. Zeytin meyvesinin içinde beslenir.

Beyaz renkli, bacaksız ve konik şekillidir. Zeytin meyvesinin içinde beslenir. Pupa: Toprakta veya zeytin meyvesi içinde oluşur.

Toprakta veya zeytin meyvesi içinde oluşur. Döngüsü: Yılda 3-5 nesil verebilir. Sıcak ve nemli koşullarda popülasyon hızla artar.

Dişi sinekler, yumurtalarını olgunlaşmamış zeytin meyvelerinin içine bırakır.

Açılan larvalar, meyve etinde beslenerek çürümeye ve dökülmeye neden olur. Zarar gören zeytinlerde yağ kalitesi düşer, asitlik artar.

Ayrıca, zeytin sineği mantar ve bakteri enfeksiyonlarına zemin hazırlar. Meyve üzerinde iğne deliği şeklinde yumurta bırakma izleri.

Larvaların beslenmesi sonucu meyvede çöküntü ve kararmalar olur. Zeytin içinde kurtçuklar görülür ve erken meyve dökümü yaşanır.

MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Uzmanlar zeytin sineği ile mücadele yöntemi olarak şunları tavsiye ediyor: