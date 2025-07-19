Zeytin mutabakatı! Taşınan ağacın iki katı dikilecek

Köylü ile devleti karşı karşıya getiren zeytin ağaçlarının taşınmasıyla ilgi düzenlemede değişikliğe gidildi. AK Parti’nin kabul edilen önergesiyle taşınan veya taşınması mümkün olmayan zeytin ağacı sayısının iki katı kadar zeytin ağacı dikilmesi mecburi hâle getirilirken, devlete ait zeytinliklerin köylülere kiralanmasının da önü açıldı. Köylüler tarım ve enerji üretimi modelinin yasal teminat altına alınmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

HABER MERKEZİ ANKARA - TBMM Genel Kurulunda, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde revizyona gidildi. AK Parti’nin kabul edilen önergesiyle, zeytinlik alanlarıyla ilgili düzenlemede değişiklik yapılarak, taşınan veya taşınması mümkün olmayan zeytin ağacı sayısının iki katı kadar zeytin ağacı dikilmesi zorunlu hâle getirildi.

Ayrıca devlete ait zeytinlik alanların köylülere kiralanmasının önü açıldı. Buna göre zeytinliği taşınacak olan köylülere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülen ya da maden sahalarının bulunduğu il sınırlarındaki KİT’lere ait taşınmazlarda yer alan zeytinlikler, değerinin yüzde biri üzerinden 20 yıl süreyle kiralanabilecek. Kira süresi sonunda bakım yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi 10’ar yıl süreyle uzatılabilecek.

Önergenin gerekçesinde “Zeytinliği kamulaştırılan çiftçilerin mağduriyetinin hazine taşınmazları vasıtasıyla giderilememesi ve zeytincilik faaliyetlerinin kesintiye uğraması riski gözetilerek, bu kişilere bölgedeki kamu iktisadi teşebbüslerine ait taşınmazların da kiralanabilmesi ve bu yeni zeytinlik sahalarının taşınmazları kamulaştırılan kişilerin tasarrufuna daha uzun süreyle bırakılarak tarımsal faaliyette devamlılığın güvence altına alınması amaçlanmıştır” denildi.

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Meclis önünde toplanan bölge muhtarları ve santral işçileri, yıllardır beraber yaşattıkları tarım ve enerji üretimi modelinin yasal güvence altına alınmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Milâslı muhtarlar adına açıklama yapan Karacaağaç Muhtarı Dursun Uysal “Bizim istediğimiz, dışarıdan yazılmış senaryolar değil; Milâslıların yaşadığı gerçekliğe uygun bir çözüm bulunmasıydı. Dün yapılan son düzenleme ile bu da hayata geçti. Meclis’ten geçen yasanın köylerimizi koruyan, tarımı ve madenciliği birlikte mümkün kılan bir çerçeveye kavuşmuş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Köylünün sesi duyulmuştur” dedi.

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İşçiler adına konuşan TES-İŞ Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik ise yasadaki maddelerle yenilenebilir enerjiden baz yük enerji kaynaklarına kadar çeşitli alanlarda enerji arz güvenliğinin sağlanması ve millî kaynakların verimli kullanılmasının önünün açıldığını ifade etti. Yasayla ilgili verilen önerge ile köylülere ekonomik olarak büyük desteklerin getirildiğine dikkati çeken Erçelik “Taşınacak zeytin ağacının en az iki katı kadar zeytin ağacının dikilecek olması, bölgenin zenginliğini artıracaktır. Harca esas kira bedelinin sadece yüzde 1’nin alınacak olması ise arazilerin köylülerimize neredeyse bedelsiz verilmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca köylümüze yapılacak kiralamanın süresinin 10 yıldan 20 yıla çıkması ve 10’ar yıl uzatılması da sürdürülebilir zeytinciliğin önünü açmıştır” değerlendirmesinde bulundu.