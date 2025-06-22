Zeytinliklerle ilgili yalanlar ve gerçekler! Muhalefetin algı operasyonu tutmadı

Muhalefet partileri sözcülerinin iddialarına rağmen, Türkiye’deki bütün zeytinliklerin sadece binde 4’ünde madencilik yapılmasına izin verilecek. Madencilik faaliyeti yapılacak alandaki zeytin ağaçları taşınacak, eğer taşınamıyorsa eş değer alanda ve aynı sayıda zeytin ağacının dikilmesi mecburi olacak

HABER MERKEZİ ANKARA Maden Kanunu’nda yapılan değişiklikle zeytinlik alanda kontrollü madencilik yapılmasının önü açılırken, düzenleme, tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada “zeytin ağaçları kesilecek” algı oluşturulurken, muhalefetin tabiatın tahrip edilmesi veya bütün zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açıldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Muhalefet partileri sözcülerinin iddialarına rağmen, Türkiye’deki tüm zeytinliklerin sadece binde 4’ünde madencilik yapılmasına izin verilecek. Madencilik faaliyeti yapılacak alandaki zeytin ağaçları ise taşınarak başka bir alana dikilecek. Taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda ise aynı sayıda ağaç dikilecek.

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İşte yalanlar ve gerçekler:

SADECE SINIRLI FAALİYET OLACAK

Yalan: Türkiye’de zeytinliklerin tamamı madencilik faaliyetine açılıyor.

Gerçek: Madencilik faaliyeti yapılacak koordinatlarda sadece 82 bin adet zeytin ağacı bulunuyor. Bu rakam Muğla ilindeki mevcut zeytin ağacı sayısının yüzde 4’ü, Türkiye’deki zeytin ağaçlarının ise binde 4’ü civarında. Madencilik faaliyeti Türkiye’deki zeytinliklerin tamamında değil, Muğla’daki bazı bölgelerde koordinatlarla sınırları belirlenmiş zeytinliklerde yapılacak. Teklifte yer alan koordinatlar, Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinin maden sahalarını kapsıyor.

5 BİN İSTİHDAM VAR

Yalan: Zeytinliklerde madencilik faaliyetinin kamu yararı yok.

Gerçek: Düzenlemeye konu termik santrallerde yaklaşık 5 bin kişi istihdam ediliyor. Düzenleme kapsamındaki termik santraller yıllık 700 milyon dolarlık elektrik üretiyor. Bu santraller olmasa ikamesi ithal doğalgaz ile sağlanacağı için bu para yurt dışına gidecek. Buradaki termik santraller Türkiye’nin elektrik üretimimi yaklaşık yüzde 3,5’unu karşılıyor. Kömür aranacak zeytinlik alanlarındaki rezervin yaklaşık 200 milyon ton ve ekonomik değerinin 5 milyar dolar olduğu, 700 milyon dolarlık elektrik üretimi ile birlikte yaklaşık 5,5 milyar dolarlık bir ekonomik değere ulaşacağı belirtiliyor.

RUHSAT TARİHİ 1960’A DAYANIYOR

Yalan: İzin ruhsatı ile şirketlere imtiyaz sağlanıyor.

Gerçek: Koordinatlı alandaki ruhsatların tarihi 1960 yıllarına dayanıyor. Buradaki ruhsat hukuku zeytinliklerde madencilik yasağının getirildiği 1995 yılından önce ortaya çıktı. Bu sebeple zeytinlik alanlarda madencilik düzenlemesiyle bu ruhsatların mülkiyet haklarının zedelendiği iddiaları da bulunuyor. Türkiye’de mevcut ruhsatların yüz ölçümüne oranı arama ve işletme ruhsatı kapsamında %8 civarında. İşletme izni olarak ise bu oran %4’ün altında. İşletme izinli alan içerisinde bugün itibarıyla bilfiil kazı yapılan alan ise ülke yüz ölçümümüzün binde biri kadar.

5,5 MİLYAR $’LIK EKONOMİK DEĞER

Yalan: Başka ülkelerde örneği yok.

Gerçek: Gelişmiş ülkelerde de zeytinliklerde madencilik faaliyetleri mutlak şekilde yasaklanmıyor. Aksine çevreyle uyumlu bir şekilde faaliyetlerinin sürdürülmesi sağlanıyor. Mesela İspanya ve Yunanistan da bu kapsamda bulunuyor.

Yalan: Zeytin ağaçları taşınınca meyve vermiyor.

Gerçek: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya, zeytin ağaçlarının taşınabilir özellikte olduğunu belirterek “Taşındığı yerde doğal saksı yöntemini kullandığımız zaman çok daha rahat bir şekilde büyümesine devam eder, adaptasyonunu tamamlar. Dört veya beş yıl içinde tekrar eski hâline döndürmemiz mümkün olabilecektir” dedi. Özkaya, tekniğine uygun bir taşıma olması durumunda, taşınan ağaçların tamamının yaşamaya devam edeceğini de söyledi.