Beyaz Saray'dan Musk’a zeytin dalı! Af kapıda

ABD Başkanı Donald Trump ile milyarder girişimci Elon Musk arasındaki kriz yeni bir boyut kazandı. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya üzerinden sert açıklamalarda bulunan Musk, yaptığı yeni paylaşımda Trump hakkında yazdıklarından pişman olduğunu duyurdu. Trump ise "Musk’ı affedebilirim, kin tutmuyorum" dedi ancak "hala hayal kırıklığı yaşıyorum" ifadesini kullanarak kırgınlığını dile getirdi.

Dünyanın nefesini tutarak izlediği Trump–Musk geriliminde yeni perde açılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, kamuoyunun gözleri önünde yaşanan sert söz düellosunun ardından geri adım sinyali verdi.

Trump, "Musk’ı affedebilirim" diyerek uzlaşma kapısını araladı. Ünlü milyardere karşı kin tutmadığını söyleyen Amerikan lideri, “Ona yardım ettim ama hayal kırıklığına uğradım” sözleriyle geçmişin gölgesini yine de hissettirdi.

"FAZLA İLERİ GİTTİM'

Elon Musk, X platformunda yaptığı açıklamada “Trump’la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum” diyerek geri adım attı. Ünlü iş insanı, söz konusu ifadelerde fazla ileriye gittiğini kabul etti.

ARALARINDAKİ GERİLİM NASIL BAŞLAMIŞTI?

Tartışma, Musk’ın Trump’ın Beyaz Saray’dan ayrılmasından sonra vergi kesintisi planına sert eleştiriler yöneltmesiyle başladı. Trump, bu açıklamalara "Ona çok yardım ettim ama büyük hayal kırıklığına uğradım" sözleriyle karşılık verdi.

Musk ise cevaında “Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi” diyerek hem Trump’ı hem Cumhuriyetçileri desteklediğini ima etti. Ayrıca, Trump'ın geçmişte yaptığı bütçe ve borç açıklamalarıyla ilgili paylaşımlarını da hedef aldı.

EPSTEİN DOSYALARI İDDİASI

Musk’ın en dikkat çeken iddialarından biri ise Epstein davası üzerinden geldi. Musk, sosyal medya paylaşımında Trump’ın adının Epstein soruşturma dosyalarında geçtiğini öne sürdü.