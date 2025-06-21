Zeytin ağaçlarının taşınması mecburi olacak! Maden kanunu Meclis komisyonundan geçti

Maden Kanunu’nda değişik öngören teklif TBMM Sanayi ve Enerji Komisyonunda kabul edildi. Buna göre madencilik faaliyetleri tüm zeytinliklerin sadece binde 4’ünde yapılabilecek. Ayrıca düzenleme ile maden sahasındaki zeytin ağaçlarının taşınması mecburiyeti getiriliyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - Düzenleme ile zeytin ağaçlarının korunmasının hedeflendiğini dile getiren AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya “Madencilik faaliyeti yapılacak koordinatlarda 82 bin adet zeytin ağacı bulunmakta olup bu rakam Muğla ilindeki mevcut zeytin ağacı sayısının yüzde 4’ü, ülkemizdekininse binde 4’ü civarında. İzin verilmesi şartı olarak zeytin ağaçlarının taşınması esas alınmış, taşınmayan durumlarda ise eş değer büyüklükte yeni zeytin sahaları tesis edilmesi zorunlu hâle getirilmiştir. Taşınamayacağının anlaşılması hâlinde ise eş değer büyüklükte yeni zeytin bahçesi ihdası gerekmekte” dedi.

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Gelişmiş ülkelerde de zeytinliklerde madencilik faaliyetlerinin mutlak şekilde yasaklanmadığına dikkat çeken Kaya “Çevreyle uyumlu bir şekilde faaliyetlerinin sürdürülmesi sağlanmıştır. Örneğin İspanya da Yunanistan da bu kapsamdadır” diye konuştu. Yine, kanun teklifinde yer alan koordinatlardaki termik santrallerde 5 bin kişinin istihdam edildiği, madencilik faaliyeti yapılacak zeytinlik alanların da 26 köy ve mahalleyi kapsadığı bilgisi verildi. Öte yandan, kömür aranacak zeytinlik alanlarındaki rezervin yaklaşık 200 milyon ton ve ekonomik değerinin 5 milyar dolar olduğu, 700 milyon dolarlık elektrik üretimi ile birlikte yaklaşık 5,5 milyar dolarlık bir ekonomik değere karşılık geldiği de belirtildi.

Komisyondaki görüşmelerde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya’dan da bilimsel görüş alındı. Özkaya, zeytin ağaçlarının taşınabilir özellikte olduğunu belirterek “Taşındığı yerde doğal saksı yöntemini kullandığımız zaman çok daha rahat bir şekilde büyümesine devam eder, adaptasyonunu tamamlar ve şekil verdiğimiz için, tıpkı gençleştirme budaması yaptığımız gibi, şiddetli budadığımız için verim geriye doğru kayacaktır. Dört veya beş yıl içinde tekrar eski hâline döndürmemiz mümkün olabilecektir” dedi. Özkaya, tekniğine uygun bir taşıma olması durumunda, taşınan ağaçların tamamının yaşamaya devam edeceğini de söyledi.

İZİN SÜRESİ 24 GÜNE DÜŞÜRÜLÜYOR

Düzenleme ile enerji yatırımlarında 48 ay olan izin süreçlerinin 24 günün altına düşürülmesini hedefleniyor. Stratejik ve kritik madenler için de özel düzenleme getiriliyor. Bu madenlerle ilgili gerektiğinde acele kamulaştırma yapılabilecek, stok yükümlülüğü getirilecek ve kamu menfaati gözetilecek. Maden aramalarında ruhsat süresi uzatma talepleri için asgari üretim şartı getiriliyor. Üretim yapılmayan veya atıl durumda bırakılan sahaların ruhsatları yenilenmeyecek, böylece kamuya tahsisli alanların etkin kullanımına öncelik verilecek. Yeni düzenleme ile pasif ruhsat sahipliği uygulaması sona erdiriliyor. Arama ruhsatı başvurularında proje bedelinin yüzde 5’i oranında yatırım teminatı alınması mecburi hâle getiriliyor.