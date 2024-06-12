Yüzlerce zeytin ağacını kestiler! Sabah tarlaya giden vatandaşın dünyası başına yıkıldı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde bir vatandaşa ait yüzlerce zeytin ağacı, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kökünden kesildi. Tarlaya giden vatandaş, oturup yıllarca emek verdiği ağaçlarına baktı.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Kovancık kırsal Mahallesi Esen mezrasında yaşanan olayda, sabah tarlaya giden bahçe sahibi Cebbar Esen, yaklaşık bin kök zeytin ağacının kökünden testere ile kesildiğini gördü. Geçen sene de yaklaşık 3 bin 500 kök zeytin ağacı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesilen Esen, karakola giderek şikayette bulundu.

"HİÇ İNSANIN VİCDANI BU AĞAÇLARI KESMEYE EL VERMEZ"

Geçen sene de aynı tarlada 3 bin 500 civarında ağaç kesildiğini söyleyen Esen, “Gerekli mercilere müracaatta bulundum fakat herhangi bir sonuç alamadım. Hiçbir insanın vicdanı, yüreği bu ağaçları kesmeye elvermez. Bir ağacı eken, kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Bir ağacı katleden, kesen, bütün insanlığı öldürmüş gibidir" diye konuştu.