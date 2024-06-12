Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yüzlerce zeytin ağacını kestiler! Sabah tarlaya giden vatandaşın dünyası başına yıkıldı

Yüzlerce zeytin ağacını kestiler! Sabah tarlaya giden vatandaşın dünyası başına yıkıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yüzlerce zeytin ağacını kestiler! Sabah tarlaya giden vatandaşın dünyası başına yıkıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde bir vatandaşa ait yüzlerce zeytin ağacı, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kökünden kesildi. Tarlaya giden vatandaş, oturup yıllarca emek verdiği ağaçlarına baktı.

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Kovancık kırsal Mahallesi Esen mezrasında yaşanan olayda, sabah tarlaya giden bahçe sahibi Cebbar Esen, yaklaşık bin kök zeytin ağacının kökünden testere ile kesildiğini gördü. Geçen sene de yaklaşık 3 bin 500 kök zeytin ağacı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesilen Esen, karakola giderek şikayette bulundu.

Yüzlerce zeytin ağacını kestiler! Sabah tarlaya giden vatandaşın dünyası başına yıkıldı - 1. Resim

"HİÇ İNSANIN VİCDANI BU AĞAÇLARI KESMEYE EL VERMEZ" 

Geçen sene de aynı tarlada 3 bin 500 civarında ağaç kesildiğini söyleyen Esen, “Gerekli mercilere müracaatta bulundum fakat herhangi bir sonuç alamadım. Hiçbir insanın vicdanı, yüreği bu ağaçları kesmeye elvermez. Bir ağacı eken, kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Bir ağacı katleden, kesen, bütün insanlığı öldürmüş gibidir" diye konuştu.

Yüzlerce zeytin ağacını kestiler! Sabah tarlaya giden vatandaşın dünyası başına yıkıldı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den Türkiye'ye 'Hamas' talebi!Beşiktaş resmen açıkladı! Bronckhorst'un geliş tarihi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan-Ayşe Ateş görüşmesi Bahçeli'yi kızdırdı! "Bu açıktan bir rest, meydan okuma" - GündemErdoğan-Ateş görüşmesi Bahçeli'yi kızdırdı!Sıfır kilometre araçlar yanmaktan son anda kurtarıldı - GündemSıfır kilometre araçlar yanmaktan son anda kurtarıldıTahir Elçi davasında 3 polise beraat kararı! - GündemTahir Elçi davasında 3 polise beraat kararı!Adana'da tepki çeken görüntüler! Bakanlık harekete geçti ve o işletme kapatıldı! - GündemVe o işletme kapatıldı!Samsun'da feci olay! Hayvan otlatmaya çıkan adam tüfekle vurulmuş halde bulundu - GündemHayvan otlatmaya çıkan adam tüfekle vurulmuş halde bulunduSaldırgan-başıboş hayvanlara yönelik çalışma tamamlandı! AK Partili Yenişehirlioğlu "Bir ilk" diyerek duyurdu - GündemTürkiye'nin beklediği rapor tamamlandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...