Kademeli emeklilik çıkacak mı, Meclis'ten geçti mi? Kademeli emeklilik son gelişmeler gündemde

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden faydalanamayan yüz binlerce çalışan, gözünü bu kez “kademeli emeklilik” modeline çevirmiş durumda. 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için umut kapısı olarak görülen kademeli emeklilikle ilgili son gelişmeler kamuoyunda merakla takip ediliyor. Kademeli emeklilik çıkacak mı, Meclis'ten geçti mi soruları tüm emekli adaylarının gündeminde.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden faydalanamayan ve bir günle kapsam dışı kalan yüz binlerce sigortalı umutlarını kademeli emeklilik sistemine bağladı.

8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar yeni modelle erken emeklilik hakkı kazanmayı bekliyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan son açıklamalara göre kademeli emeklilik şu an için hükümetin gündeminde yer almıyor.

Işıkhan mevcut prim ve yıl şartlarının geçerliliğini sürdüreceğini belirterek, emeklilik sisteminde herhangi bir yeni düzenlemenin planlanmadığını açık bir dille ifade etti. Bakan, önceliğin emeklilere düzenli maaş ödemek ve sağlık hizmetlerini sürdürülebilir kılmak olduğunu vurgularken, kamuoyunda oluşturulan mağduriyet algısına da mesafeli yaklaştı.

KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Kademeli emeklilikle ilgili beklentiler devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen herhangi bir yasa ya da düzenleme henüz bulunmuyor. Bazı kanun tekliflerinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme gelmiş olması, bu alanda umutları artırmıştı. Fakat söz konusu tekliflerin arasında doğrudan kademeli emekliliğe ilişkin net bir düzenleme yer almıyor.

Meclis’teki yasal süreç henüz başlatılmadığı için kademeli emekliliğe dair resmi bir kanunlaşma aşamasına geçilmedi.

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KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran kademeli emeklilik modeliyle ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yaptığı açıklamalar beklentilere dair açıklık getirdi.

Bakan Işıkhan emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğinin esas alındığını belirterek, prim günü ve yaş şartlarında bir değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu.

Hükümetin şu an için önceliği mevcut emeklilere yönelik ödemelerin düzenli yapılması ve sosyal güvenlik sisteminin mali yükünün kontrol altında tutulması.