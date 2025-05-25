Esnafa erken emeklilik, konutu canlandırabilir

Binlerce küçük esnaf için erken emeklilik yolu açılıyor. Erken emeklilik ile konut alanında da bir canlanma olacağı düşünülüyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Hükûmetin sosyal güvenlik sisteminde yapmaya hazırlandığı yeni düzenleme, milyonlarca küçük esnaf için umut verici bir adım oldu. Bağ-Kur dâhilinde prim ödeyen kuaför, bakkal, manav, pazarcı, tesisatçı gibi binlerce küçük esnaf için erken emeklilik yolu açılıyor.

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Yeni düzenlemeyle birlikte emeklilikte gereken prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200 güne indiriliyor. Bu adımla, SSK’lılarla prim eşitliği sağlanırken yaklaşık bir milyon kişi erken emeklilik hakkı elde edecek.

Sosyal güvenlik uzmanları, bu değişikliğin uzun süredir talep edilen bir reform olduğuna dikkat çekerek “Bu düzenleme hem sosyal adaletin sağlanması hem de bireylerin gelecek planlarını daha özgürce yapabilmesi açısından çok değerli” yorumunda bulundu.

Öte yandan erken emeklilik ile ekonomik anlamda da bir canlanma olacağı düşünülüyor. Özellikle konut alımları ve yatırımlarına ilginin artması bekleniyor. Uzmanlar “Emeklilik planlaması yapan fertler artık daha uzun vadeli düşünerek, emeklilik gelirlerini desteklemek için gayrimenkul gibi sağlam yatırımlara yönelecek” dedi.