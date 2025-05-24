En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon oranına göre zam tablosu

En düşük emekli maaşı temmuz zammı öncesinde milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Dört aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 olarak belirlenmesiyle memur ve emekli zam tablosu da netleşmeye başladı.

En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı gündeme geldi. Ocak ayında en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olarak belirlenmişti. Yılın dört ayından oluşan enflasyon rakamının yüzde 13,36 olarak belirlenmesi temmuz ayında maaşlara yansıyacak zammı şekillendirmeye başladı. Bu kapsamda yüzde 6,94 oranında olan enflasyon farkı ve yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da eklenince, 4 aylık toplam zam oranı yüzde 12,29 seviyesine ulaştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında açıklanacak olan enflasyon oranıyla birlikte hem 6 aylık enflasyon hem de emekli maaşları da netleşmeye başlayacak. Dört aylık enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında yüzde 2,46, nisan ayında ise yüzde 3,00 olarak belirlendi. Bu verilere göre, 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 olarak hesaplandı.

Bu kapsamda yüzde 6,94 oranında olan enflasyon farkı ve yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı da eklenince, 4 aylık toplam zam oranı yüzde 12,29 seviyesine ulaştı. Bu verilere göre en düşük emekli maaşında zam tablosu netleşmeye başladı.

TEMMUZ AYINDA EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı. Yüzlerce ekonomistin katıldığı anket sonuçlarına göre, enflasyon mayıs ayında yüzde 2,36, haziran ayında ise yüzde 1,77 olarak gerçekleşecek. Yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 30,35 oldu.

Enflasyonun beklentiler doğrultusunda belirlenmesi durumunda Tüketici Fiyat Endeksi 3.170,19 seviyesinde artacak. Piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre; 6 aylık enflasyon oranının yüzde 18,09 olması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TAHMİNİ

6 aylık enflasyon beklentileri baz alındığında Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 17 bin TL'yi geçmesi bekleniyor. Kısacası emekli maaşı zam oranı yüzde 18,09 olması durumunda emekli aylığında en düşük rakam 17 bin 86 TL olacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yılda iki kez enflasyon oranlarına göre zam alan emeklilerin temmuz zammı, mayıs ve haziran enflasyonlarının açıklanmasıyla belli olacak.