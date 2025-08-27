Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Zincir marketlere de üretim yapıyor! Ünlü süt markasına soruşturma

Zincir marketlere de üretim yapıyor! Ünlü süt markasına soruşturma

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Zincir marketlere de üretim yapıyor! Ünlü süt markasına soruşturma
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rekabet Kurulu, "Ayca" ve "Beydede" markalarının yanı sıra zincir marketlere de üretim yapan Ayca Süt Ürünleri AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Ayca Süt Ürünleri AŞ'nin alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemek, bayilerine bölge ve müşteri kısıtı ile belirsiz süreli rekabet etmeme yükümlülüğü getirmek yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma tamamlandı.

Zincir marketlere de üretim yapıyor! Ünlü süt markasına soruşturma - 1. Resim

SORUŞTURMA AÇILMA KARARI 

"Ayca" ve "Beydede" markalarının yanı sıra zincir marketlere özel markalı ürünler de üreten şirket, bahse konu rekabet ihlalleri nedeniyle ilgili kanun kapsamında değerlendirmeye tabi tutuldu.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bulan Kurul, teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Ankara'da tepki çeken görüntü! Utanmadan sosyal medyada da paylaştılar... Köpeğe alkol içirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Verimi yarıya düştü! Dünya mutfaklarına gönderiliyor... Kuru domates üretiminde tablo vahim - EkonomiVerimi yarıya düştü! Dünya mutfaklarına gönderiliyorKarar Resmi Gazete'de! Hazine ve Maliye Bakanlığı'na özel hesap açılacak - EkonomiKarar Resmi Gazete'de! Bakanlığa özel hesap açılacakElazığ'da üretiliyor; ABD, Fransa, İngiltere ve Hollanda'ya gönderiliyor! Kilosu 4 euro... - EkonomiElazığ'da üretiliyor; ABD, Fransa, İngiltere'ye gönderiliyorTemu kullanıcıları dikkat! Yurt dışı online alışverişte vergisiz dönem bitiyor mu? Bakanlık'tan beklenen açıklama - EkonomiYurt dışı alışverişte vergisiz dönem bitiyor mu?İsa Karakaş yazdı: Bu sene mi, 2026'da mı emeklilik daha avantajlı? - EkonomiBu sene mi, 2026'da mı emeklilik daha avantajlı?Goldman Sachs'tan çarpıcı analiz! Türkiye'de giyimden markete birçok ürünün fiyatını etkileyecek - EkonomiTürkiye'de birçok ürünün fiyatını etkileyecek
Sonraki Haber Yükleniyor...