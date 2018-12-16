Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Ticari alanlardan satın almak isteyen vatandaşlar 21 Aralık Cuma günü 17.00’ye kadar müracaat edebilecek. 18 adet ticari alanın bulunduğu meydandaki dükkânların başlangıç fiyatı ise 220 bin TL olarak belirlendi. İstanbul genelinde inşa ettiği 80 bin konutla 10 binlerce aileyi sevindiren KİPTAŞ, Çatalca’da mahalle konseptinde geliştirdiği Çatalca Konutları’nın ticari alanlarını teklif alma usulü ile satışa çıkarıyor. Projenin ticari alanlarından dükkan sahibi olmak isteyen alıcıların 21 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar satış şartnamesini KİPTAŞ Tanıtım ve Pazarlama Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekiyor.

İSMET YILDIRIM: VATANDAŞLARIMIZI ŞİMDİ DE İŞ YERİ SAHİBİ YAPACAĞIZ

İstanbul’da modern, yaşanabilir alanlar üretmeye devam ettiklerini belirten KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım “İstanbul’un birçok bölgesinde KİPTAŞ markamızla 80 bin konut ürettik ve yüz binlerce aile bireyini mutlu ettik. Şimdi de İstanbul’umuzun hızla gelişen ilçesi Çatalca’da hayata geçirdiğimiz 2.138 dairelik Çatalca Konutları’mızın ticari alanlarını teklif alma usulü ile satışa çıkarıyoruz. Mahalle konseptinde geliştirdiğimiz Çatalca Konutları’mızın meydanında yer alan 18 adet işyerini kazançlı bir yatırımın adresi olarak görüyoruz. Dükkânlarımızın başlangıç fiyatını 220 bin TL olarak belirledik. Bu işyerleri hem bölgede oturan vatandaşımızın her türlü ihtiyacına cevap verecek hem de alıcılarına ticari bir yatırım imkânı sunmuş olacak” dedi

ÇATALCA’NIN YENİ MAHALLESİ

“KİPTAŞ ÇATALCA KONUTLARI”

Yatay mimaride geliştirilen KİPTAŞ Çatalca Konutları 6 katlı 180 bloktan oluşuyor. 2.138 dairenin yer aldığı projede 83 ve 85 metrekare büyüklüğüne sahip 2+1 konut tipleri bulunuyor. Temiz havası ve yeşil doğası ile dikkat çeken KİPTAŞ Çatalca Konutları; çevresinde yer alan çiftlik evleri, orman alanları ve dingin yapısıyla sakinlerine ferah bir yaşama alanı sunuyor.