Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Sosyal konutlara 3 günde 25 binin üzerinde talep geldi. Eskişehir’de vatandaşlara seslenen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “67 ilimizde inşa edeceğimiz 50 bin sosyal konut uygulamasının talep toplamasında 3 gün içinde TOKİ sosyal konutlarına gelen talep sayısı 25 bini aştı. Eskişehir'de de bin sosyal konut üreteceğiz. Konutlarımızı Tepebaşı, Zincirlikuyu, Odunpazarı ve Mamuca'da inşa edeceğiz. Eskişehir'imiz de gönül belediyeciliğiyle tanışacak. Vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olacak" dedi.