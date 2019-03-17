Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yılmaz İnşaat’ın Emlak Konut GYO güvencesiyle Galatasaray’ın Riva arazisinde hayata geçirdiği “Düşler Vadisi Riva” projesini kulübün önde gelen derneklerinden Galatasaray 1905 Kültür Sanat ve Spor Derneği yetkilileri ziyaret etti. Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz’dan projeye ilişkin bilgiler alan dernek yetkilileri Düşler Vadisi Riva Projesi’ne tam not verdi. Dernek Başkanı Vahap Tanrıverdi ile beraberindeki dernek üyelerinden bir çoğu projeden villa alarak Rivalı oldu.

TANRIVERDİ: DÜŞLER VADİSİ RİVA, GALATASARAY AİLESİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

Riva’nın gözde yerleşim bölgeleri arasında öne çıktığını belirten Galatasaray 1905 Kültür Sanat ve Spor Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi “İstanbul’un yoğun temposundan uzaklaşmak için toplantımızı “Düşler Vadisi Riva” projemizin satış ofisinde gerçekleştirdik. Bu proje Galatasaray ailesi için büyük önem taşıyor. Uzun bir bekleyişin ardından burada hayallerimizin de ötesinde bir hayat alanı tasarlandı. Böylesine değerli bir konuma yakışacak bir proje oluşturuldu. Kulübümüzün arsası üzerinde yer alan bu değerli projede yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

152 METREKAREDEN 396 METREKAREYE KADAR VİLLA ALTERNATİFİ YER ALIYOR

Çevre ile uyum içinde tasarlanan villaları 1 milyon 100 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunan Yılmaz İnşaat, projenin ilk etabında 509 villa inşa edecek. 152 metrekareden 396 metrekareye kadar farklı büyüklüklerde villaların yer aldığı projede geniş ve ferah kullanım alanlarının yanı sıra tabiatla iç içe bir hayat konsepti oluşturuluyor. 1.150 dönüm üzerinde geliştirilen villa projesinin içinde park ve özel orman alanı ile birlikte tabii su kaynakları yer alıyor.

İstanbul’un tabiatla içe içe bölgesi Riva’da yükselen proje, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, otoban ve çevre yollarıyla kolay ulaşım imkânına sahip bir noktada yer alıyor. Riva’ya özgün bir kimlik kazandıracak proje, çevreye uyumlu az katlı ekolojik yapısıyla da Türkiye’de örnek teşkil edecek.