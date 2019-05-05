Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Son yıllarda rekor üstüne rekor kıran Türk gayrimenkul sektörünün yurt dışına satışta da büyük bir başarı hikayesi yazdığını vurgulayan Akbal, geçen yıl yabancıya satışın 40 bin adede yaklaştığını hatırlatarak, “Bu yıl ilk çeyrekte yüzde 81,5’lik artış var. Yıl boyunca yabancılara 50 bin konut satılacağını, ortalama satış rakamının da 150 bin dolar olacağını düşünüyoruz. Yani 2019’da yabancıya konut satışından Türkiye’nin gelirinin 7,5 milyar dolar olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.