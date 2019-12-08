Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Emlak Konut GYO ve Galatasaray Spor Kulübü arasında 2016 yılında Riva ve Florya taşınmazlarının birlikte geliştirilmesi kapsamında imzalanan protokolün ardından her iki arsanın da ihale süreçleri tamamlanmıştı. Riva arazisi üzerinde geliştirilen projenin inşasına ve satış sürecine başlanmış fakat Florya arazisinin çeşitli nedenlerle teslim edilememesi sebebiyle fesih edilmişti. Emlak Konut ve Galatasaray arasında imzalanan yeni protokol ile taraflar anlaştı.

Yeni anlaşma kapsamında Düşler Vadisi Riva Projesi’nde düzenlenen basın toplantısına, Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz katıldı.

GEDİKLİ: “HER İKİ KURUMUN DA MENFAATİNİ KORUYARAK YENİ ANLAŞMA YAPTIK”

Süreçle ilgili bilgi veren Gedikli, “Hepinizin bildiği ve yakından takip ettiği üzere; ülkemizin değerli spor kulüplerinden Galatasaray Spor Kulübü ile 2016 yılında Riva ve Florya taşınmazlarının birlikte geliştirilmesi kapsamında protokol imzalamış ve her iki arsanın da ihale süreçlerini tamamlamıştık. Riva arazisi üzerinde geliştirilen projenin inşasına ve satış sürecine başlanmıştı, fakat, Florya arazisinin çeşitli nedenlerle teslim edilememesi sebebiyle söz konusu protokol 27.09.2019 tarihinde fesih edilmişti. Gelinen durum itibariyle, sorunun çözümüne yönelik yapılan yoğun görüşmeler neticesinde Şirketimiz ve GS Spor Kulübü ortak menfaatleri doğrultusunda yeni bir protokol imzalanmıştır” dedi.

Yeni protokolün detaylarını da açıklayan Hakan Gedikli, “Bu protokolde;

• Florya arazisinin GS Spor Kulübüne iade edilmesi,

• Buna karşılık Florya arazisi için 120 milyon TL tutarındaki temlik ödemesinin GS Spor Kulübü tarafından ödenmesi,

• Şirketimiz tarafından Florya projesi kapsamında yapılan masrafların GS Spor Kulübü tarafından Şirketimize ödenmesi ve

• Riva arazisindeki Düşler Vadisi projemizin geliştirilmesine devam edilmesi

Konularında mutabakata varılmıştır. Şu anda içinde bulunduğumuz ve yapımı devam eden Düşler Vadisi projemizden bağımsız bölüm satın alan ve almayı düşünen vatandaşlarımızın yatırımları Emlak Konut güvencesi altında olup, projemizi en kısa sürede tamamlayarak alıcılarına teslim edeceğiz. Konuşmamın başında bahsettiğim gibi, Galatasaray ile yaptığımız bu uzun birlikteliğin sonucunda her iki tarafın da elde ettiği kazanımların ne kadar önemli ve değerli olduğunu inşallah hep birlikte göreceğiz. Bu aşamada, sürece katkı sağlayan başta devlet büyüklerimize, değerli Galatasaray Spor Kulübü ailesine, Başkanı Sayın Mustafa Cengiz Beye ve katılımınız için hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım” dedi.

CENGİZ: “GALATASARAY CAMİASINI BURADAN KONUT ALMAYA DAVET EDİYORUM”

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, “Yapılan protokol ile uzun süredir süren ve maalesef çıkamadığımız evimiz Florya’ya yasal dönüşümüzü sağlamış bulunuyoruz. Aynı zamanda İstanbul’un pırlanta arazisi olan Riva arazisini değerlendiren tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz’a teşekkürlerimi sunuyorum. Ben, camiamızın Düşler Vadisi Riva Projesi’ni destekleyerek yaklaşık 1.400 villadan birer konut almasını istiyorum. Burada konut sahibi olmak hem çocuklarımızın geleceği hem de spor camiası için önemli. Bu anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

YILMAZ: DÜŞLER VADİSİ RİVA’YI, GÜVENİ VE KONFORU SUNMAK İÇİN TASARLADIK

Projenin Riva Deresi ve Karadeniz man-zarasına hâkim içinde 207 dönüm özel orman alanı da olan değerli bir noktada olduğunu anlatan Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul’un zemin haritasında, sağlam zemin olarak tespit edilen birkaç bölgesinden birisi de Beykoz-Riva. Anadolu Yakası’nın kuzeyinde, yer alan Düşler Vadisi Riva’yı; yatırımcılarımıza güvenli ve konforlu bir yaşam sunmak için tasarladık. Doğa ile iç içe yaşamayı seven, gürültüden uzak, şehir merkezine yakın zinde bir hayatı tercih eden konut alıcılarını, Düşler Vadisi’nin çok beğenecekleri düşünüyorum. 1157 dönümlük alan içerisinde geliştirilen projemizde; 70 dönüm park, biyolojik gölet, devlet okulu, özel okul, poliklinik, cami, 207 dönümlük orman arazisi, macera parkı, binicilik kulübü, market, ticari üniteler, restoranlar, kafeler, iyi tarım uygulama alanları, gastronomi merkezi ve tohum atölyesi yer alacak. Yapıp Devletimize teslim edeceğimiz 32 derslik devlet okulu var. Emlak Konut güvencesi ve Yılmaz İnşaat tecrübesiyle yükselen Düşler Vadisi projesi, estetik mimarisi, az katlı yapısı ve zengin peyzaj alanlarıyla başta Beykoz - Riva bölgesi olmak üzere İstanbulumuza büyük değer katacaktır. Kamu ve özel sektör yatırımlarıyla her geçen gün daha da değer kazanan bu bölgeye böylesine kıymetli bir proje kazandırmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle, Düşler Vadisi projesinin hayata geçmesine sağladıkları katkılardan dolayı Emlak Konut GYO Genel Müdürü Sayın Hakan Gedikli ve değerli ekibine, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’e teşekkür ediyorum.”