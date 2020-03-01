Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Peşin ve banka kredili alımlarda yüzde 15 iskonto imkânı sunan İhlas Yapı, Bizim Evler 8 Projesi’nde 0,79 oran ile 120 aya kadar vade uyguluyor. Markalı projeleriyle bulunduğu bölgelere değer katan İhlas Yapı, en büyük konut yatırımını yaptığı Ispartakule’de, Bizim Evler sakinlerinin aşina olduğu ayrıcalıkları butik konseptteki Bizim Evler 8 Projesi’yle konut alıcılarına sunuyor.

Kaliteli işçilik, birinci sınıf malzeme ve ileri teknoloji kullanılarak hayata geçirilen Bizim Evler 8’de iki blokta 236 daire ile 29 cadde dükkânı yer alıyor. İhlas Yapı, aile öncelikli konut seçeneklerini sunduğu projede daireleri 884.000 TL’den başlayan fiyatlarla konut alıcılarına sunuyor. Bizim Evler serisinin en yeni projesinde geniş peyzaj ve zengin sosyal donatı alanlarına yer veriliyor. 2+1’den 4+1’e konforlu dairelerin bulunduğu projede; spor alanları, kapalı yüzme havuzu, süs havuzları ve çocuk oyun alanlarıyla site sakinlerine ayrıcalıklar sunuluyor. Ispartakule’nin merkezinde yükselen Bizim Evler 8, bölgede bulunan okullara ve semt pazarına yakınlığı ile de alıcılarına avantaj sağlıyor.

İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, bağlantı yolları, Gebze-Halkalı Tren hattı ile bağlantılı banliyö tren hattı, yapımına başlanan Metro ve sağlık kampüsü gibi megaprojelerin kesişim noktasında yer alan Bizim Evler 8; sakinlerine huzur, yatırımcılarına ise kazanç vadediyor.