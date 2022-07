Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Son zamanlarda sık sık asayiş olaylarıyla anılan günlük kiralık evlere sıkı denetim getirildi. Geçtiğimiz haftalarda Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile günübirlik kiralanan evlere kimlik bildirim ve ‘her an ulaşılabilecek’ işletici bulundurma mecburiyeti uygulaması başlatıldı. Ancak Türkiye genelinde bulunan 30 binden fazla günlük kiralık evlerin çoğu bu statü dışında kalıyor. Otel fiyatlarından daha uygun olması ve güvenlik zaafları gereği tercih edilen bu evler âdeta suç merkezleri hâline dönüştü. Yatırım amaçlı ev alanların dahi kısa süreli kiraladığı evlerde fuhuş ve terör olayları dâhil birçok kanun dışı olay yaşanıyor.

CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL

Turizm işletme belgesi bulunmayan kişi veya şirketler, satın aldıkları veya kiralıkları evleri üzerine kâr marjı koyarak kısa süreli kiralıyor. İşletme ruhsatı bulunmayan ve anlık olarak emniyet birimlerine güncel bilgi paylaşımı yapmayan evler, yakalanmaları durumunda 3 - 5 ay arasında mühürleniyor. Ayrıca 18 bin lira da ceza uygulanıyor. Ancak bu yaptırımlar dahi kaçak kiralamaları önleyemiyor.

DEVLETİN VERGİ KAYBI VAR

Tüketici derneklerinden alınan bilgiye göre, kaçak olarak işletilen günlük kiralık evlerde her türlü kanun dışı olay gerçekleşiyor. Ayrıca devletin ciddi vergi kaybı da bulunuyor. Bilindiği üzere turizm işletmesi konumunda bulunan şirketler devlete belli oranda vergi ödüyor. Talebin her geçen gün arttığı günlük kiralık evler ise kaçak olarak işletilmeye devam ediyor.

BAKANLIK DURUMA EL KOYDU

İçişleri Bakanlığı, Kimlik Bildirme Kanunu’nun uygulanması ile ilgili yönetmelikte değişikliğe gitti. Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe “günübirlik kiralanan evler” tanımı da eklendi. Günübirlik kiralanan evler, “Konut olarak kullanılmak ya da konut olarak kullanılmak üzere kiraya verilmek yerine fiilen iş yeri gibi işletilmek suretiyle otel, motel, pansiyon, kamping, apart otel ve benzeri gibi temel ve ya yardımcı konaklama işletmesi ya da sosyal tesis statüsünde bulunmamakla beraber; saatlik, günlük, haftalık ve benzeri kısa süreli konaklama hizmeti sunulan, Ulusal Adres Veri Tabanı’nda hizmetten faydalananlara ait kayıtlarda adresi yer almayan veya hizmetten faydalananlara ait herhangi bir abonelik kaydı bulunmayan yerleri” olarak tanımlandı. Değişiklikle söz konusu evlere her an ulaşılabilecek mahiyette ‘sorumlu işletici’ bulundurma mecburiyeti getirildi.

ANLIK BİLGİLENDİRME MECBURİ TUTULDU

Düzenlemeyle birlikte özel veya resmî her türlü konaklama tesisi ve işletme bütüün kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak zorunda olacak. Köy ve mahalle muhtarları sorumluluk bölgelerinde bulunan iş yerleri tarafından elektronik ortamda yapılan bildirimleri talepleri hâlinde genel kolluk birimlerinden temin edecek. Bilgiler genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları anlık olarak bildirilecek. Veriler üzerinden yapılan bütün işlemler kayıt altına alınacak ve beş yıl süre ile saklanacak.

UCUZ DİYE KİRALAYANLARIN BAŞI AĞRIYABİLİR

Dernek başkanları ayrıca son dönemde tatil dönemlerinde vatandaşlara uyarılarda bulunarak “Uygun fiyatları olması sebebiyle tatil planlarınızı günlük kiralık evlerden yana kullanmayın. Yapılacak olan bir denetimde evde bulunan kişilere de ayrıca cezai yaptırım uygulanıyor. Evde daha önce yasa dışı bir olay yaşanmış ise, denetim veya baskın durumunda evde konaklayan kişi de şüpheli vasfı taşıyor” dedi.

Günlük kiralamaya talep turizmle artıyor 2022 yılının başından itibaren pandeminin etkisini azaltmasıyla günlük araç kiralamada talep yükseldi.