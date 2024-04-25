Yerel seçim sonrası ilk faiz kararı geldi! Merkez Bankası faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı

27 Nisan 2024 faiz kararı ne oldu, sorusu cevap buldu. Merkez Bankası, faiz kararını verdi. Faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Son Dakika Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum ne?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı. TCMB bugün saat 14.00'te nisan ayı faiz kararını açıkladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB ne karar verdi?

Geçen ay gerçekleştirilen TCMB PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye yükseltilmişti.

Geçtiğimiz ay sürpriz bir faiz artırımı yapan Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Yılın 4. TCMB faiz toplantısı nisan ayı faiz kararı 14.00'te belli oldu.

25 NİSAN PPK TOPLANTISI KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası, faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.

Ekonomistlerin beklentileri de faizin sabit bırakılacağı yönündeydi.

MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Para Kurulu karar metninde şu ifadeler yer aldı;

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Mart ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Tüketim malı ve altın ithalatındaki seyir cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte direncin sürdüğüne işaret etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.

Mart ayında atılan adımların etkisiyle finansal koşullar önemli ölçüde sıkılaşmıştır. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir.

Kurul; makroihtiyati politikaları, piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürmektedir. Bu çerçevede, kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecektir. Likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılması sürdürülecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARDA SON DURUM NE?

Şu anki güncel serbest piyasa rakamları üzerinden 1 ABD Doları 32,53 seviyesinde, euro ise 34,88.

Gram altın ise 2430'a düştü.