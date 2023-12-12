Kopenhag Galatasaray maçı spikeri kim? Kopenhag Galatasaray maçını anlatan kim, kim anlatıyor?

12 Aralık 2023 21:52 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 21:53

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kopenhag Galatasaray maçı spikeri kim? araştırılıyor. Peki, Kopenhag Galatasaray maçı spikeri kim? Kopenhag Galatasaray Konferans Ligi maçını anlatan kim, kim anlatıyor? İşte, Kopenhag Galatasaray spikeri ve maç hakkında bilgiler…

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI SPİKERİ KİM?

Kopenhag Galatasaray maçı spikeri Müjdat Mustafa Muratoğlu’dur. Muratoğlu EXXEN, TV8 ve TV8.5 spiker kadrosunda yer almaktadır.

MAÇ HAKKINDA DETAYLAR

Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Müsabakada Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI GELİRİ NE KADAR?

Galatasaray, Kopenhag maçını kazanması halinde son 16 turu biletinin yanı sıra 12,4 milyon avro para ödülünün de sahibi olacak.

Kopenhag karşısında 3 puan alması durumunda 2,8 milyon avroluk galibiyet primi kazanacak sarı-kırmızılı takım, son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon avroyu da kasasına koyacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılım, katsayı ve performans primlerinden şu ana kadar 31,2 milyon avro alan Galatasaray'ın bu organizasyondaki geliri, Kopenhag karşısında alınacak galibiyetle 43,6 milyon avroya çıkacak.

GALATASARAY NASIL TUR GEÇER?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray'ın kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayer Münih karşısında galip gelememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Sarı-kırmızılı takımın galip gelememesi ve Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise Galatasaray, Avrupa defterini kapatacak.