2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi için resmi maç topu belli oldu

2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi için resmi maç topu belli oldu

Kaynak: UEFA
- Güncelleme:
2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi için resmi maç topu belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi, Adidas, Sürdürülebilirlik, Haber
Futbol Haberleri  / UEFA

Adidas, 2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi için resmi maç topunu tanıttı. 27 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının tamamlanmasıyla yeni Şampiyonlar Ligi topu görücüye çıkarıldı.

UEFA, 2025/26 sezonu Şampiyonlar Ligi topunu tanıttı. UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi topunun "gece gökyüzünden" ilham alındığı belirtildi. Topun tasarımında bulunan klasik şampiyonlar ligi yıldızı çerçevesinde altın sarısına yer verilirken, yıldızın içinde ise burçlardaki figürler yerleştirildi.

KADINLAR İÇİN AYRI TOP TASARLANDI

Kadınlar Şampiyonlar Ligi topu içinse, "derin uzaydan" ve "kuzey ışıklarından" esinlenildi. Topun çevresinde altıgenler, koyu mor renkte, neon yeşil renkler eklenerek topa dinamizm katıyor.

2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi için resmi maç topu belli oldu - 1. Resim

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bu sezonun Şampiyonlar Ligi resmi maç topları, performans sınırlarını zorlamak için rüzgar tünellerinde ve sahada test edildiği bildirilirken, teknik detaylara da önem verildiği belirtildi. Ayrıca toplarda Adidas'ın geliştirdiği en yeni teknolojiler de yer alıyor:

  • PRISMA yüzeyi hassasiyet ve sapmayı arttırıyor  
  • Dikişsiz termal yapısı topun dayanıklılığını arttırıyor
  • CTR-CORE isimli iç yapı, hava tutuşunu ve hızını optimize ediyor
  • Topun üretiminde ise geri dönüştürülebilir polyesterler ve biyolojik maddeler kullanıldı
Kaynak: UEFA

