2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi için resmi maç topu belli oldu

UEFA, 2025/26 sezonu Şampiyonlar Ligi topunu tanıttı. UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi topunun "gece gökyüzünden" ilham alındığı belirtildi. Topun tasarımında bulunan klasik şampiyonlar ligi yıldızı çerçevesinde altın sarısına yer verilirken, yıldızın içinde ise burçlardaki figürler yerleştirildi.

KADINLAR İÇİN AYRI TOP TASARLANDI

Kadınlar Şampiyonlar Ligi topu içinse, "derin uzaydan" ve "kuzey ışıklarından" esinlenildi. Topun çevresinde altıgenler, koyu mor renkte, neon yeşil renkler eklenerek topa dinamizm katıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bu sezonun Şampiyonlar Ligi resmi maç topları, performans sınırlarını zorlamak için rüzgar tünellerinde ve sahada test edildiği bildirilirken, teknik detaylara da önem verildiği belirtildi. Ayrıca toplarda Adidas'ın geliştirdiği en yeni teknolojiler de yer alıyor: