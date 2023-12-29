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    Süper Kupa maçı neden oynanmadı, NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Galatasaray Fenerbahçe maçı neden başlamadı, ne zaman oynanacak?

    Süper Kupa maçı neden oynanmadı, niye başlamadı, ne zaman oynanacak? | Bu akşam saat 20.45’te başlaması beklenen Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı başlamadı ve maç iptal edildi. Futbolseverler Süper Kupa maçı neden oynanmadı, maç neden başlamadı merak etti. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı neden başlamadı, ne zaman oynanacak? İşte son durum…

    Süper Kupa maçı neden oynanmadı, NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Galatasaray Fenerbahçe maçı neden başlamadı, ne zaman oynanacak?
    Futbol Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe Galatasaray maçı neden oynanmadı, niye başlamadı? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçının başlamaması nedeniyle “maç neden başlamadı” sorusu gündem oldu. İşte GS FB maçı son durum!

    GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NEDEN OYNANMADI?

    Galatasaray ve Fenerbahçe, Suudi Arabistan yetkililerinin Riyad'daki Süper Kupa maçına Atatürk tişörtüyle çıkmalarına izin vermemesi üzerine maça çıkmama kararı aldı.

    Futbolcular, spor kulüpleri ve siyasi parti temsilcileri Suudi Arabistan'ın bu tutumu üzerine peş peşe tepki açıklamaları paylaştı.

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile mücadele öncesinde bir görüşme gerçekleştirdi. İki kulüp başkanı da geri adım atmadı.

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç öncesi durum değerlendirmesi için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bulunduğu otele gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından iki kulübün başkanı arka kapıyı kullanarak otelden ayrıldı.

    Süper Kupa maçı neden oynanmadı, NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Galatasaray Fenerbahçe maçı neden başlamadı, ne zaman oynanacak?

    MAÇ BAŞLAYACAK MI?

    Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam maç oynanırsa Turkcell Süper Kupa maçının seremonisinde İstiklal Marşı okunacak ve statta Türk bayrakları yer alacak.

    Düzenleyen:  - Futbol
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeGalatasaraySüper Kupa
    Haberler > Futbol > Süper Kupa maçı neden oynanmadı, NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Galatasaray Fenerbahçe maçı neden başlamadı, ne zaman oynanacak?
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