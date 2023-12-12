12-13 Aralık İzmir elektrik kesintisi! GEDİZ İzmir elektrik kesintisi listesi! Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrikler ne zaman gelecek?

12 Aralık 2023 17:55 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 17:56

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İzmir elektrik kesintisi 13 Aralık! Bugün ve yarınki İzmir GDZ elektrik kesintisi son dakika bilgileri paylaşıldı. İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, neden elektrikler yok soruları yanıt buldu. Peki, Gediz elektrik arıza takibi nasıl yapılır? İşte Gediz elektrik arıza takip sorgulama! İzmir Karabağlar, Bornova, Karşıyaka ve Buca elektrik kesintisi bilgileri…

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 12-13 ARALIK

İzmir’de ilçelere göre planlı elektrik kesintileri şu şekildedir:

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ÇAMLIKULE ( 220. SK. 239/1. SK. 239/2. SK. 239/3. SK. 239/4. SK. 239/5. SK. 239/6. SK. 239/7. SK. 239/8. SK. 290/10. SK. 291. SK. )

Kesinti ID : 2761522

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

SIRA ( 1. EGRİ SK. 1.ÜÇEVLER 2. EĞRİ SK. 2. ÜÇ EVLER SK. AŞAĞI ÇEŞME SK. CANDAK SK. DİK SK. DİK YOKUŞ SK. DÜNYA EĞRİ SK. EMNİYET SK. KAYIN SK. KONUK MANOLYA SIRA KUŞÇULAR ÜRÜN YAPRAK YİĞİT SK. ZAFER )

YENİ ( 1.ÜÇEVLER ERİNÇ SK. KONUK UZUN )

Kesinti ID : 2759967

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KÜÇÜKKEMERDERE ( KÜÇÜKKEMERDERE ATATÜRK KÜÇÜKKEMERDERE DERE KÜÇÜKKEMERDERE KÖYÜ KÜÇÜKKEMERDERE KÖYÜ İÇ YOLU )

YAMANDERE ( NİYAZİ BOZKURT YAMANDERE KÖYÜ İÇ YOLU YAMANDERE YOLU )

DALLIK ( DALLIK KÖYÜ İÇ YOLU DALLIK YOLU SOGULCAKSU KUME EVLERİ )

BÜYÜKKEMERDERE ( BUYUKKEMERDERE BÜYÜKKEMERDERE ARA YOL BÜYÜKKEMERDERE KÖYÜ İÇ YOLU BÜYÜKKEMERDERE YOLU )

Kesinti ID : 2761563

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

VİŞNELİ ( 4001 4001. SK. 4002. SK. 4003. SK. 4004. SK. 4005. SK. 4006. SK. 4007. SK. 4008. SK. 4008/1. SK. 4009. SK. 4010 4010. SK. 4011 AŞAĞI VİŞNELİ YOLU AŞAĞI VİŞNELİ YOLU KÜMEEVLER SK. VİŞNELİ KÖYÜ İÇ YOLU )

Kesinti ID : 2761816

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

KONAK ( 867. SK. ANAFARTALAR CD. DR. FAİK MUHİTTİN ADAM CD. 867. SK. ANAFARTALAR CD. DR. FAİK MUHİTTİN ADAM CD. )

Kesinti ID : 2762313

Saat : 0:00 - 6:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ GDZ TELEFON NUMARASI

İzmir elektrik dağıtım şirketi Gediz Elektrik’tir. İzmir’deki elektrik arıza takip ve sorgulama için 186’yı arayarak bulunduğunuz bölgedeki elektrik kesintilerini öğrenebilir, elektrik kesintisinin ne zaman biteceği, arızanın nedeni ve varsa planlanmış kesintiler hakkında bilgi alabilirsiniz. Gediz Elektrik telefon numarası ise 0232 477 26 00, WhatsApp iletişim numarası ise 0232 186 00 00 ‘dır.