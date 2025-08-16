Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
29 ilde FETÖ operasyonu! 39 şüpheli tutuklandı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

29 ilde FETÖ’ye yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarda 49 şüpheli yakalandı, bunlardan 39'u tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Yurdun dört bir yanında terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Son operasyonlara yönelik bilgileri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "29 ilde FETÖ’ye yönelik jandarmamız tarafından son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda; 49 şüpheliyi yakaladık. 39'u tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi.

ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamasının devamında operasyonlara dair detayları veren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Şüphelilerin;

  • Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri,
  • Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları,
  • Terör örgütüyle iltisaklı  sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve
  • Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu: çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."

