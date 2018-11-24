Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün sözde kuruluş yıl dönümünü bahane ederek el yapımı patlayıcı ve molotoflu saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi 12 şüpheliyi belirledi. Çoğu örgütün gençlik ve şehir yapılanmasına mensup oldukları ifade edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah saatlerinde 6 farklı ilçede 13 adrese baskın düzenleyen terör polisi, terör örgütü adına kırsalda eğitim alarak eylemlere katıldığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı.

Sabah erken saatlerde zırhlı araçlar ve Özel Harekat Polisleri eşliğinde daha önce tespit edilen adreslere düzenlenen baskında çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu. Gözaltına alınan PKK/KCK üyesi 12 kişi emniyete götürüldü. Şüphelilerin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.