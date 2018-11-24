Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde;

Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne, sandık kurulu üyeliğinden genel başkanlığa kadar her kademede belde, il teşkilatlarımızda hizmeti geçmiş arkadaşlarımızın tamamını yadediyorum. Belediye başkanlarımıza, belediye meclis ve il genel meclis üyelerimize, sandık müşahidlerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Gerek 24 Haziran seçimlerinde Meclis'te görev alan, gerekse önümüzdeki yılın Mart ayındaki seçimlerinde vazife üstlenecek arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

'BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Sözlerimin hemen başında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye cumhur ittifakına olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de AK Parti olarak ülkemizin ve milletimizin beka mücadelesinin en önemli dayanak noktalarından biri olarak gördüğümüz cumhur ittifakına bağlılığımızı buradan tekrar beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli'ye önümüzdeki seçimlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.

Türkiye, cumhur ittifakından aldığı güç ile çok daha zorlu ve büyük mücadelelerden başarıyla çıkacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hedeflerine ulaşma gücü artan Türkiye inşallah 2023'e bu heyecanla ulaşacaktır. Özellikle 31 Mart seçimlerinin gerçekten cumhur ittifakı karşısında yer alarak, sayın Bahçeli'nin ifadesiyle zillet ittifakı karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

'MİLLETİM ONLARI, NASIL ÇUKURLARA GÖMDÜYSE, ŞİMDİ DE SANDIĞA GÖMECEĞİZ'

Zira bu malum ittifakın içerisinde vatanseverliğe karşı, milliyetperverliğe karşı ne ararsanız var. Hele hele terör örgütünün içinde olduğu içinde olduğu böyle bir ittifaktan milli ittifak çıkar mı? Terör örgütünün destek verdiği oluşumun içinden vatanseverlik çıkar mı? İşte bugün bazı medya yayınlarında da gördüğünüz gibi çocukları dağlara kaçırıp Kandil'de onlara neler uygulandığını görüyoruz.

Şu anda ana muhalefet partisi bu tür bir oluşumla Kandil'den aldıkları icazetle bir araya gelen böyle bir ittifakı inanıyorum ki 31 Mart'ta benim milletim o teröristleri nasıl çukurlara gömdüyse ve şimdi de sandığa gömecek.

'31 MART GECESİ BİZLER İÇİN ÇOK ANLAMLI OLACAK'

Gece gündüz demeden çalışacağız. Ana kademe, kadın kollarımız, gençler; kapı kapı dolaşarak çok koşacağız. İnşallah 31 Mart gecesi bizler için çok anlamlı olacak, çok farklı olacak.

Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir. Buradan bir kez daha sayın Bahçeli'ye ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimize bu kutlu yürüyüşe vermiş olduğu destek için teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade ediyorum.

Bugün AK Parti adaylarından 40 büyükşehir veya il merkezimizdeki isimleri açıklamak üzere bir aradayız. Bu isimleri sizlerle paylaşmadan önce önümüzdeki seçimlerde milletimize nasıl bir mahalli idareler yönetimi vizyonu sunacağımıza dair kısa bir bilgi vermek istiyorum. Seçim manifestomuzu inşallah önümüzdeki ay adaylarımızın tamamını ilan ettikten sonra milletimizin takdirine sunacağız. Burada sadece bir çerçeve çizmekle yetineceğim.

'BİZ MİLLETİMİZİN GÖNLÜNE GİRMENİN PEŞİNDE OLDUK'

Şimdi yeni bir seçime giriyoruz. 31 Mart 2019 için asıl sloganımız belli ama bunu seçim manifestomuz ile birlikte açıklayacağız. Yeni dönemin en önemli özelliği hizmet belediyeciliğini, gönül belediyeciliği ile daha üst noktaya taşıyacak olmamızdır.

Biz göreve geldiğimiz andan itibaren hem hükümette, hem mahalli idarelerde bu asırlık ihmalleri gidermenin mücadelesini verdik. Bir taraftan şehirlerimizin sorunlarını tek tek çözerken, diğer taraftan da belediyeciliğe yepyeni bir bakış açısı kazandırdık. Formülümüz gayet basit. Biz milletimizin aklını çelmenin değil, gönlüne girmenin peşinde olduk. Biz her şeyden önce kalpleri fethetmenin mücadelesini yürüttük. Seçimler sandıkta değil gönüllerde kazanılır veya kaybedilir.

''ONLARIN AK PARTİ'DE YERİ YOKTUR''

Bir belediye başkanı halkına tepeden bakamaz. Belediye başkanı tevazu ehlidir, samimiyet ehlidir, gayret ehlidir. Önce millet der, önce memleket der. Bulunduğu görevde kibir, büyüklük taslama, millete tepeden bakma, milletle irtibatını koparma hastalığına kapılan hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yeri olamaz.

Ben şimdi size 94 öncesi İstanbul'dan bahsedeceğim. Musluğundan suyu akmayan, çamurdan sokağına girilmeyen, çukurdan caddesinde yürünmeyen, kaldırımı zaten olmayan, kirden, isten dumandan havası solunmayan, ulaşımı sınırlı, iletişimi kopuk her tarafından lime lime olmuş şehirde insanlara siz istediğiniz kadar büyük hayaller anlatın beyhudedir. İnsanların başlarını sokacak ev bulamadığı yerde uçuk kaçık imar projeleriyle milletin derdine derman bulamazsınız. Mutfağında ekmeği, sobasında yakacak odunu kömürü olmayan birine şehircilik adına anlatacağınız hiçbir şeyin karşılığı yoktur.

İŞTE ADAYLAR

Adıyaman : Süleyman Kılınç

Amasya : Cafer Özdemir (Mevcut Başkan)

Antalya : Menderes Türel (Mevcut Başkan)

Ardahan : Yunus Baydar

Artvin : Mehmet Kocatepe (Mevcut Başkan)

Bartın : Yusuf Ziya Aldatmaz

Batman : Murat Güneştekin

Bayburt : Fatih Yumak

Bitlis : Nasrullah Tanğlay

Bolu : Fatih Metin

Burdur : Deniz Kurt

Bursa : Alinur Aktaş

Denizli : Osman Zolan

Diyarbakır : Cumali Atila

Düzce : Faruk Özlü

Elazığ : Şahin Şerefoğulları

Erzurum : Mehmet Sekmen

Gaziantep : Fatma Şahin

Giresun : Aytekin Şenlikoğlu

Gümüşhane : Ercan Çimen

Hakkâri : Cüneyt Epcim

Kahramanmaraş : Hayrettin Güngör

Karabük : Burhanettin Uysal

Kastamonu : Tahsin Babaş

Kayseri : Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale : Mehmet Saygılı

Kırklareli : Burak Süzülmüş

Kilis : Mehmet Abdi Bulut

Kocaeli : Tahir Büyükakın

Malatya : Selahattin Gürkan

Nevşehir : Rasim Arı

Niğde : Emrah Özdemir

Ordu : Hilmi Güler

Rize : Rahmi Metin

Samsun : Mustafa Demir

Sinop : Ali Çöpçü

Şanlıurfa : Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak : Mehmet Yarka

Tekirdağ : Mestan Özcan

Yalova : Yusuf Ziya Öztabak