İstanbul Galata Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi Alım ilanı yayınlandı. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı. Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi.

GALATA ÜNİVERSİTESİ ALIMLARI BAŞLADI

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğü'nde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesi ( https://www.galata.edu.tr/mevzuat ) ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alacak.

14 ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

Adaylar başvurmak istedikleri bölüm ve kadro unvanının yer aldığı imzalı başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ve bir adet fotoğraf, e-Devlet kapısından alınan ikametgâh belgesi, e-Devlet kapısından “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi, YÖK formatlı özgeçmiş, e-Devlet kapısından alınan lisans, yüksek lisans ve doktora (uzmanlık) mezuniyet belgeleri, yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesi, İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile yayın dosyalarını, Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.

Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların ise 1 adet basılı kopya ve 5 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek),

Doçent ve Doktor öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edecek adayların, 1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek) olarak başvuru dosyalarını Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.

YAZILI SINAV TARİHİ AÇIKLANDI

Başvuru süresi içinde başvuru yapılmayan, eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak.

Postayla veya elektronik ortamda yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Bir kişi ayrıca birden fazla kadroya başvuramayacak. Son başvuru tarihi ise 10 Mayıs 2024 olacak.

Adayların ön değerlendirmesi 15 Mayıs'ta, yazılı sınavı 17 Mayıs'ta, sonuç açıklama tarihi ise 22 Mayıs olacak.

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, www.galata.edu.tr adresinden duyurulacak.

GALATA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ DEVLET Mİ?

İstanbul Galata Üniversitesi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Bulut Eğitim Vakfı tarafından 2019 yılında kurulan bir vakıf üniversitesidir.