Darphane 25 işçi alımına dair detaylar sorgulanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'da istihdam edilmek üzere 25 işçi alımı yapacak. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 25 işçi alımı ne zaman, nerede? İşte detaylar...

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 525 işçi alacak. İşçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacak Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 25 işçi alımı ne zaman, nerede? Başvuru şartları neler? Tüm merak edilenler haberimizde...

DARPHANE 25 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 10 matbaa işçisi, 6 hadde işçisi, 3 dökümcü, 2 metal pres makinesi operatörü, 2 makine bakım onarım teknisyeni, 1 forklift operatörü ve 1 kaynakçı olmak üzere toplamda 25 kamu işçisi istihdam edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Darphane 25 işçi alımı başvurusu 22 Nisan-26 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak.

DARPHANE 25 İŞÇİ NEREDE İSTİHDAM EDİLECEK?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce alınacak 25 işçi, İstanbul'da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilecek.

DARPHANE 25 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2024

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce yapılacak işe alımda Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecek.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacak.

Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.

İşe alınacak adaylar, Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav ile belirlenecek.