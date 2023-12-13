Altın yatırımcısı için Darphane'den yeni hamle! Dijital alım-satımda BİGA devreye giriyor

13 Aralık 2023 16:57 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 17:09

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tarihte en güvenilir yatırım aracı olarak öne çıkan altın fiyatlarındaki gelişmeler vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Altın fiyatları zirveden sert düşerken, yatırımcı için yeni sistem devreye giriyor. Takasbank ve Darphane işbirliği ile dijital altın alım-satımı BİGA hayata geçiyor.

DİJİTAL ALTIN ALIMINDA YENİ SİSTEM

Takasbank tarafından 3 Şubat 2020'de vatandaşların hizmetine sunulan Taşıt Takas, araç mülkiyetinin ve satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesi esnasında ortaya çıkabilecek risklerin önlenmesi amacıyla hayata geçirilmişti. Takasbank, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği ortak çalışmasıyla uygulamaya alınan "Taşıt Takas" uygulamasının e-Devlet entegrasyonunun tamamlandı. Borsa İstanbul'da toplantı düzenlenen toplantıda dijital altın alım satımı için devreye sokulacak yeni çalışmalar kamuoyuna duyuruldu.

Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar Sungurlu, toplantıda yaptığı açıklamada, bütün dünyada blok zincirle ilgili teknolojik gelişmelerin yakından takip ettiklerini ve Takasbank'ın da yıllardır bir blok zincir altyapı çalışmasının bulunduğunu ve söz konusu çalışmalar neticesinde "BiGA" isminde altın transfer sistemi platformunu geliştirdiklerini söyledi.

DARPHANE İLE ORTAK HAYATA GEÇECEK

Gelecek yıl Darphane ile ortak bir proje hayata geçireceklerini duyuran Sungurlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dijital blok zincir altyapısına dayalı dijital altın alım-satım ve transfer sistemini Darphane ortaklığında hayata geçireceğiz. Ayrıca kamu temini üçüncü faz çalışmaları da var. Burada da kefalet senetlerini yani o sistemi giderek büyütüp kamu tarafındaki bütün teminat yönetiminin bütün varlıklarını dahil etmeyi planlıyoruz. Takasbank olarak altyapılarımızı kamu yararına nasıl kullanabiliriz neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Zaten taşıt takası da bu düşüncenin önemli ürünlerinden birisi."

BİGA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

BiGA, blokzincir teknolojisi kullanarak, fiziki karşılığı Darphane’de bire bir saklanan ve kullanıcıların talep etmesi durumunda teslim edilebilen altının dijital olarak temsil edildiği, blokzincir tabanlı transfer sistemi üzerindeki dijital altındır.

Blokzincir teknolojisiyle üretilmiş dijital varlıkların birçoğu fiziksel dayanağa sahip değildir ve bu nedenle regüle edilmiş finansal piyasalarda kullanılamaz. BiGA projesi, fiziki karşılığı olan, fiziksel olarak teslim alınabilen ve altına endeksli olan dijital varlığın blokzincirde transferini sağlayarak, resmi düzenlemelere uygun bir çözüm sunar. Bilindik blokzincir çözümleri ya bütün işlemlerin herkes tarafından izlenebildiği ya da her işlemin tamamen gizli olduğu yapıda çalışıyor.

BİGA ani fiyat hareketlerinden etkilenmeyen, fiziki karşılığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü kasalarında saklanan, fiziksel teslimat seçeneği sunan yüzde 100 güvenli işlem de sunacak. Tıpkı borsadan alınıp satılan Darphane altını Biga sisteminden alınabilecek satıştan doğan kayıp da olmayacak.