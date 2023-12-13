Dünya Altın Konseyi 2024 tahminlerini açıkladı: Masada 3 senaryo var!

13 Aralık 2023 14:10 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 14:11

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünya Altın Konseyi (WGC), 2023'ün son haftalarında ons altının 2 bin doları aşmasının, '2024'te büyük bir hareketin habercisi' olabileceğini söyledi. Küresel enflasyona dikkat çeken kuruluş, altın piyasasının geleceğinin ABD ekonomisinin performansına bağlı olacağını ifade etti.

Öte yandan WGC, 2024 yılı için altın fiyatlarını etkileyebilecek üç farklı senaryo ortaya koydu.

ALTIN FİYATLARI İÇİN 3 SENARYO

Bunlardan ilki, ABD ekonomisinin yumuşak bir iniş yaparak resesyondan kaçınması. Analistler, bu senaryo gerçekleşirse, altın için ılımlı bir talebin oluşabileceğini belirtti.

İkinci senaryo, ABD ekonomisinin sert bir iniş yaparak resesyona girmesi. Analistler, bu yaşanırsa Fed’in faiz oranlarını hızlı bir şekilde düşürerek ekonomiyi canlandırmak zorunda kalabileceğini söyledi. Bu senaryo, altın için en olumlu olanı olarak görülüyor.

Üçüncü senaryo ise ABD ekonomisinin trendin üzerinde güçlü bir büyüme sergilemesi. Analistler bunu, altın için en olumsuz durum olarak değerlendiriliyor. Ancak WGC, bu senaryonun gerçekleşme olasılığını yüzde 10 olarak tahmin ediyor.

FED KARARI BEKLENİYOR

Küresel piyasalar bugün ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından saat 22.00'da açıklanacak faiz kararını bekliyor.

Geçen hafta ABD'den gelen güçlü veriler ile iki kez sert düşüş yaşadı. 2.148 doları görerek tüm zamanların rekorunu kıran Ons altın, geçen hafta önce 2.020 dolar ardından ise 2.000 dolar eşiğininin altına düştü. 150 dolar birden düşüş yaşayan ons altın yeni haftaya 1998 dolardan başladı. Fed faiz kararı öncesinde aşağı yönlü hareketini sürdüren Ons altın 1977 dolara kadar geri çekildi.

Ons altın ve Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişle 1900 TL'yi aşan gram altın da yaşanan sert düşüşten nasibini aldı. Altının gramı psikolojik seviyeni altına inerek 1800'lü rakamlara yeniden geri döndü. 1840 TL'ye kadar geri çekilen gram altın Fed faiz kararı öncesinde 1844 TL'den işlem görüyor. Uzmanlar, gram altının yılbaşından önce 1.900 TL seviyesinin üzerine tekrardan göreceğini düşünüyor.