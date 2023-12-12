Yatırımcısı endişeli! Zirveyi gören altın hızla geriledi! Uzmanlar 2024 tahminini açıkladı

Geçtiğimi günlerde rekor seviyeleri çıkan altın fiyatlarında ani düşüşler görülüyor. Fed, ECB ve BoE'nin faiz kararı öncesinde altında gerileme yaşanırken merkez bankaları da temkinli ilerleme yönünde karar vereceği beklentisi artmaya başladı.

ONS VE GRAM ALTIN GERİLEME SEYRİNE GEÇTİ

Rekor seviyeleri gören ons ve gram altın gerileme eğilimine geçti. 2,148 dolar ile tarihi yüksek seviyeye çıkan ons altın güne 1981 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1,980 dolar, en yüksek de 1,989 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 1,985 dolardan alıcı buluyor.

Gram altın da ons altına paralel olarak ancak döviz kurlarındaki volatilitenin vermiş olduğu etkiyle daha sert tepkiler göstermiyor. Gram altın Aralık ayı başında gördüğü 1,928 liralık tarihi zirvesinin ardından güne 1,846 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 1,840 lira, en yüksek de 1,854 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 1,851 liradan alıcı buluyor.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Döviz kurları volatil seyrine devam ediyor. Trendinde güç kaybı olmadan ilerleyen dolar ve euro hafif primli seyrediyor. Dolar 29.0102 lira, euro 31,2330 lira, sterlin 36,46 lira, euro/dolar paritesi 1,0766'dan işlem görüyor.

"GRAM ALTIN 2024'TE 2 BİN 400 TL'YE ÇIKACAK"

Altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini paylaşan Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, "Bundan sonraki süreç 2024-2025 ve 2026 yıllarını değerlendirme yapınca her yıl hemen hemen yüzde 30 aşağıya düşmemekle beraber yüzde 60, kimi zaman yüzde yüze varacak şekilde yukarı doğru gidebilir. O bakımdan yatırımcı hiç panik hiç endişe içinde olmasın gün içerisinde 10-20-30 TL rakamlar oluşabilir asla panik havasında olmasın hala daha alım seviyesinde görülüyor” diye konuştu.

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