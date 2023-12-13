Parası olan saat 22:00'ye odaklandı! Altın yılın son faiz kararına nasıl tepki verecek?

13 Aralık 2023 09:36 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 10:38

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Döviz ve emtia piyasası bir kez daha ABD Merkez Bankası Fed'e odaklandı. ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam etmesinin ardından pozitif bir seyir izlerken, Fed bugün yılın son faiz kararını açıklayacak. Kritik faiz kararı öncesinde altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor. Dolar kuru ise yeni rekor kırdı. Peki altın fiyatlarında faiz kararı sonrasında yön ne olacak? Gram altın yeniden rekor kırmaya devam edecek mi? İşte piyasalarda son durum...

PİYASALAR FED KARARINA ODAKLANDI

Piyasalar, Fed'in bugün saat 22.00'de açıklayacağı yılın son faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti. Dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda değişim göstermeyeceği yönündeki piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla öngörüler doğrultusunda gerçekleşti. Yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon 5 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Fed'in art arda üçüncü ve yılın son toplantısında politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinde bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacak.

DOLAR YENİ REKOR KIRDI

Fed faiz kararı öncesinde dolar küresel piyasada değer kazanmaya devam ediyor. 6 para birimi karşı doların değerini ölçen Dolar endeksi faiz kararı öncesinde 104 puanın üzerine yeniden çıktı. Yurt içinde ise Dolar/TL, adım adım 30 TL'ye yaklaşıyor. Yeni güne 28,9968 liradan Dolar/TL, 29.0568 TL'ye kadar yükselerek 29 liranın üstüne yerleşti.

ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Altın fiyatları geçen hafta ABD'den gelen güçlü veriler ile iki kez sert düşüş yaşadı. 2.148 doları görerek tüm zamanların rekorunu kıran Ons altın, geçen hafta önce 2.020 dolar ardından ise 2.000 dolar eşiğininin altına düştü. 150 dolar birden düşüş yaşayan ons altın yeni haftaya 1998 dolardan başladı. Fed faiz kararı öncesinde aşağı yönlü hareketini sürdüren Ons altın 1977 dolara kadar geri çekildi.

Ons altın ve Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişle 1900 TL'yi aşan gram altın da yaşanan sert düşüşten nasibini aldı. Altının gramı psikolojik seviyeni altına inerek 1800'lü rakamlara yeniden geri döndü. 1840 TL'ye kadar geri çekilen gram altın Fed faiz kararı öncesinde 1844 TL'den işlem görüyor.

Ekranın aksine serbest piyasada 2000 TL'yi aşan gram altın 1950 TL'nin altına indi. Kapalı Çarşı'da altının gramı 1.930 TL'den satılıyor.

FED SONRASI DOLAR VE ALTIN NE OLUR?

Uzmanlar, Fed'in faizi son 22 yılın zirvesinde sabit tutmasını beklerken, Fed Başkanı Powell'ın sözlü yönlendirmeye devam etmesini bekliyor. Piyasalarda volatilitenin artmasını bekleyen uzmanlar, gram altının 1840 TL'nin üzerinde kalıcı olması halinde, dolar/TL'de yaşanacak yükselişle yeni rekorların gelebileceğini belirtiyor. Uzmanlar, gram altının yılbaşından önce 1.900 TL seviyesinin üzerine tekrardan göreceğini düşünüyor.

Ahlatcı Yatırımı'n sabah bültenine göre Dolar/TL kurunda 29,00 TL seviyesi üzerinde psikolojik direnci olarak 29,10 TL ve üstünde 29,20 TL izlenebilir. Geri çekilmelerde 28,90 TL ilk destek olarak izlenecek. Bu seviye altında fiyatlama için ise 28,80TL ve 28,70TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir.