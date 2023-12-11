Altın yatırımcısının yüzü gülecek! Goldman tahminini öne çekti: Fed'den iki kez faiz indirimi geliyor

11 Aralık 2023 16:15 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 16:15

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalarda yatırımcılar, bu hafta Fed başta olmak üzere önde gelen merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı. Altın ve kripto para piyasası kritik faiz kararı öncesinde düşüşe geçerken, uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs Fed'e ilişkin beklentilerini açıkladı. Goldman altın ve kripto yatırımcısının merakla beklediği indirim süreci için tahminlerini öne çekti.

PİYASALARDA GÖZLER FED TOPLANTISINDA

Ekim-Kasım FOMC toplantısında politika faizini son 22 yılın zirvesinde tutan Fed'in Aralık ayında faiz artışına gidip gitmeyeceği merak ediliyor. Fed'in yılın son faiz toplantısı 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak toplantıların ardından belli olacak.

Fed kritik faiz kararını Çarşamba akşam 22.00’de açıklayacak. Ardından ise Fed Başkanı Powell, faiz kararına ilişkin konuşmasını gerçekleştirecek. Faiz oranlarını sabit tutması beklenen Fed'in 2024 yılında para politikasını gevşeteceğine dair görünümü, özellikle son verilerin, ABD iş gücü piyasasının güçlü seyrettiğini göstermesi piyasalarda tekrar değerlendirmelerine neden oldu. Fed'in Mart ayında indirime başlayacağı şüpheleri bu noktada giderek arttı. Altın fiyatları ve kripto paralar ABD'den gelen güçlü veriler ile Fed'e dair beklentilerin azalmasıyla keskin düşüşe geçti. Ons altın 2000 doların altına inerken, kripto para amirali bitcoin de 42 bin dolar bandına geriledi.

GOLDMAN SACHS TAHMİNLERİNİ ÖNE ÇEKTİ

Goldman Sachs, piyasaların odaklandığı faiz kararına ilişkin beklentilerini paylaştı. Daha önce Fed'in gelecek yıl aralık ayında faiz indirimine başlayacağı yönünde tahmin yapan banka, beklentilerini öne çekti. Goldman, ilk indirimin üçüncü çeyrekte yapacağını açıkladı.

Goldman Sachs ekonomisti Jan Hatzius 10 Aralık tarihli raporunda, "Sağlıklı büyüme ve iş gücü piyasası verileri, sigorta kesintilerinin yakın olmadığını gösteriyor... Ancak daha iyi enflasyon haberleri, normalleşme kesintilerinin biraz daha erken gelebileceğine işaret ediyor." dedi.

Bankanın iki indirim, önceki yüzde 5,13'lük tahminine kıyasla 2024 yılı sonunda federal fonlama faiz oranının yüzde 4,875 olacağı anlamına geldi.

DOLAR TAHMİNİ YÜKSELDİ

Goldman Sachs aynı zamanda dolar/sterlin tahminini de yükseltti. İngiltere Merkez Bankası (BoE) 14 Aralık'ta yılın son faiz kararını açıklamasından önce tahminde bulunan Goldman, BoE'nin daha az agresif bir şekilde düşürebileceği tahminleri göz önüne alındığında sterlinin güçlenmesine yönelik beklentiler ivme kazanacağını vurguladı. Sachs, sterlin için tahminini yukarı yönlü revize ederek daha önce 1,20 dolar olan beklentisini altı ay içinde 1,30 dolara çıkardı.