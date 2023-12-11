Altın yatırımcısına çok güzel fırsat! İslam Memiş "tüm şartlar oluştu' diyerek rekor rakam verdi

11 Aralık 2023 11:13 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 11:28

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD'den geçtiğimiz hafta gelen güçlü iş gücü piyasası verileri, altın fiyatlarında ibreyi tersine çevirdi. Ons altın bir haftada 150 dolar birden düşüş yaşarken, gram altında yönünü aşağıya çevirdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'tüm şartlar oluştu' diyerek büyük fırsatı açıkladı. İşte altın piyasasında son durum...

FED TOPLANTISI YAKLAŞIRKEN, ŞÜPHELER ARTTI

Ekim-Kasım FOMC toplantısında politika faizini son 22 yılın zirvesinde tutan Fed'in Aralık ayında faiz artışına gidip gitmeyeceği merak ediliyor. Fed'in yılın son faiz toplantısı 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak toplantıların ardından belli olacak.

Fed kritik faiz kararını Çarşamba akşam 22.00’de açıklayacak. Ardından ise Fed Başkanı Powell, faiz kararına ilişkin konuşmasını gerçekleştirecke. Faiz oranlarını sabit tutması beklenen Fed'in 2024 yılında para politikasını gevşeteceğine dair görünümü, özellikle son verilerin, ABD iş gücü piyasasının güçlü seyrettiğini göstermesi piyasalarda tekrar değerlendirmelerine neden oldu. Fed'in Mart ayında indirime başlayacağı şüpheleri bu noktada giderek arttı.

ALTIN FİYATLARINDA KESKİN DÜŞÜŞ

Altın fiyatları ABD'den gelen güçlü veriler ile Fed'e dair beklentilerin azalmasıyla keskin düşüşe geçti. 2.148 doları görerek tüm zamanların rekorunu kıran Ons altın, geçen hafta 150 dolar birden düşerek 2000 dolar eşiğinin altına geriledi. Ons altın yeni haftaya 1998 dolardan başladı.

Ons altın ve Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişle 1900 TL'yi aşan gram altın da yaşanan sert düşüşten nasibini aldı. Altının gramı psikolojik seviyeni altına inerek 1800'lü rakamlara geri döndü. Gün içinde en düşük 1857 TL'yi gören gram altın haftaya yüzde 0,3 düşüşle 1861,08 liradadan başladı. Anlık olarak ise 1858.766 TL'den işlem görüyor.

Ekranın aksine serbest piyasada 2000 TL'yi aşan gram altın 1950 TL'nin altına indi. Kapalı Çarşı'da altının gramı 1.942,40 TL'den satılıyor.

ALTIN UZMANI FIRSATI AÇIKLADI

Altın piyasasına ilişkin dikkat çeken yorumlarıyla yatırımcıların ilk aklına gelen isimlerden biri olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaşanan sert düşüş sonrasında altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken analizde bulundu. Geri çekilmelerin normal olduğunu söyleyen İslam Memiş, 'tüm şartlar oluştu' diyerek büyük fırsatı açıkladı.

İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

“Aralık ayı ABD verileri için önemli. Cuma günü Tarım dışı istihdam verileri açıklanmıştı. Veri etkisiyle tekrar 2 bin dolar seviyesine gerileyen ONS altın gördük. Bu geri çekilmeler normal. Çok hızlı yükselişler vardı. Beraberinde kar satışlarının gelmesi normal. Enflasyon verisinden sonra yine bir dalgalanma olabilir altın fiyatlarında. Yani 1980-2080 dolar aralığında kısa vade için takip etmeyi sürdüreceğiz. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var. Fed'in pas geçmesi bekleniyor.

ÇOK GÜZEL FIRSAT

Tekrar faizleri 2024 yılının ilk çeyreğinde 25 baz puan faiz indirimi yapması bekleniyor. Piyasanın genel kanısı bu yönde. 1980-2080 dolar aralığını takip edeceğiz ama 2024 yılı içerisinde 2350 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerin olma olasılığı güçlü. Altın fiyatlarını yükselten bütün şartlar oluşmaya başladı. Yine dünyadaki Merkez Bankaları'nın faiz artırımını bitirdiği faiz indirimlerine başlayacağı jeopolitik gerilimlerinin devam ettiği bir süreç var karşımızda. Aralık ayı çok güzel bir geri çekilmeyle birlikte bir fırsat oluşumunda. Bu düşüşler kalıcı değil tekrar 1900-2000 arasında yılı tamamlarız TL fiyatında."

GRAM ALTINDA YÖN POZİTİF

Gram altın fiyatı için tahminini de açıklayan Memiş, “Hedef 2000 TL seviyesi ve 2024 yılının ilk çeyreğinde 2000-2250 TL seviyesinde görmeye devam edeceğiz ve 2024 yılının tamamına baktığımızda özellikle yaz aylarına baktığımız zaman bu yükselişlerin 2500 TL devamında 2700 lira seviyesine yükselme ihtimali var. Hem döviz kuru seviyesinde hem ons altın gram altını pozitif yönde destekleyeceğini söyleyebilirim” şeklinde değerlendirmede bulundu.