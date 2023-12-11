Yastık altında dolar saklayanlar yandı! Dev İngiliz bankası dolar\TL için tarih verdi, istikrar kazanacak

11 Aralık 2023 09:58 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 10:04

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dolar kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilmekte. Yeni haftaya 28.94 lira bandında başlayan dolar kuru dalgalanmaya devam ediyor. Yatırımcılar ‘Dolar yükselecek mi, düşecek mi? Dolar 2024 yılında ne kadar olacak? Dolarda hangi seviyeler bekleniyor?’ sorularını araştırırken dev bankadan korkutan dolar tahmini geldi. İngiliz ekonomist ve Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, İstanbul’da düzenlenen TRT World Formu 2023’te, Türkiye’nin izlediği ekonomi programlarıyla ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin dış ekonomide önemli bir yere sahip olduğunu ve halen yatırımcılar için bir fırsat olduğunun altını çizen Ash, dolar kurunda beklediği seviyeleri açıkladı. İşte, Timothy Ash’ın o açıklamaları…

YASTIK ALTINDA DOLAR SAKLAYANLAR DİKKAT

Türkiye’nin halen yabancı yatırımcı çektiğini ve yeni yılda önemli bir ekonomi merkezi haline geleceğini ifade eden Ash, "Son zamanlarda makro finansal istikrar yoktu. Şimdi yeni ekonomi politikası ekibi ve ona liderlik eden (Hazine ve Maliye Bakanı) Mehmet Şimşek ve (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize) Gaye Erkan ile kapsamlı ve ikna edici politikalar gördük. Biz bu hikayeye inanıyoruz. Beceri ve üretim açısından buraya yatırım yapmanın hala mantıklı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Genç nüfusun ekonomide önemli olduğunun ve Türkiye’nin bu konuda avantajlı olduğunu belirten Ash, "Türkiye, genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Türkler teknoloji istiyor. İnsansız hava araçları teknolojisine, Teknofest'e verilen tepkiye bakın, kaç tane genç Türk var orada. Çok iyi bir bankacılık sektörü ve çok iyi bir imalat sektörü var. Aslında iyi bir konumda. Türkiye, bir şeyler üretiyor ve ihraç ediyor." ifadelerini kullandı.

ENFLASYON VE DOLAR İÇİN KRİTİK TAHMİN

Türkiye’nin ekonomide yeniden istikrar kazanacağını ve enflasyonun düşeceğini ifade eden Ash, "Enflasyonun düştüğünü göreceğiz. Lira istikrar kazanmaya başlayacak ve bence bu da parayı Türkiye'ye geri getirecek." dedi.

Sözlerine devam eden Ash, şunları söyledi:

"2024 yılı Türkiye için gerçekten heyecan verici bir yıl olabilir. Türkiye'nin uluslararası banka raporlarını okuyorum. Turizmden on milyarlarca dolar kazanıldı ki bu büyüme için harika bir şey. İstihdam için iyi. Cari işlemler hesabı için iyi, bu da makro finansal istikrarı besliyor."