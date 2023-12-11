Dolarda yeni rekor... Uzmanlar kritik seviyeleri açıkladı! Yükseliş sürecek mi?

11 Aralık 2023 10:54 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 11:33

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Geçen haftanın başında 28,93 ile rekor kırmasının ardından yatay seyreden Dolar/TL, bugün sabah saatlerinde yükselişe geçti. 29 lira seviyesini aşan parite, Türkiye piyasalarında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Son rekorla birlikte uzmanlar, dolar kuruna ilişkin yeni kritik seviyeleri açıkladı.

DOLARDA YENİ REKOR

Geçen haftanın ilk işlem gününde rekor tazeleyen döviz kurları, yatay seyir izlemişti. Bu sabah sakinliğini bozan dolar, yeniden yükselişe geçerek rekor tazeledi. Parite, Türkiye piyasalarında ilk defa 29 seviyesini aşarken, Euro/TL 31,20 seviyesinde yatay seyrini korudu.

Önceki hafta kapanışını 28,9846 liradan gerçekleştiren kurdaki son yükselişin arkasında, doların küresel piyasalarda güçlenmenin etkisi olduğu düşünülüyor. Dolar endeksi gün içinde yüzde 0,09 yükselişle 104,075 puanda seyrediyor.

Öte yandan, bu hafta açıklanacak ABD enflasyonu ve Fed faiz kararının döviz kurları üzerinde önemli etkisi olacak. ABD enflasyonunun Salı günü, faiz kararının ise Çarşamba günü açıklanması bekleniyor.

Dolardaki yükseliş, Euro kuruna yansımadı. Geçen haftaki işlemlerde 31,887 liraya kadar yükseldikten sonra düşen Euro/TL, 31,0844 liraya kadar geriledi. Daha sonra toparlanan parite, haftanın kapanışını 31,2142 liradan gerçekleştirdi. Şu anda euro, geçen haftanın başına göre yüzde 0,86 düşüşle 31,20 seviyesinde işlem görüyor.

REUTERS VE DEUTSCHE BANK'TAN DOLAR TAHMİNİ

ABD’de takip edilen ekonomik veriler sonrası yükselişe geçen dolar endeksinde (DXY) pozitif seyir sürüyor. Paraborsa'da yer alan analiz; DXY’da yukarı yönlü olarak 104,25 direnç, 103,67(22 günlük AO) destek olarak izlenebileceğini gösteriyor.

Reuters'ın, TL tahmini veren kurumların tahminlerinin ortalamasına yer verdiği ankete göre; dolar/TL'nin bir ay sonra 28,90, üç ay sonra 30,00, altı ay sonra 31,6684, 1 yıl sonra ise 33,00 olması bekleniyor.

Önde gelen Alman bankası Deutsche Bank ise, 2024 yıl sonunda enflasyonun yüzde 41,1 seviyesine gerileyeceğini, Dolar/TL'nin ise paritesinin 38 seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor.

"LİRA DEĞER KAZANACAK"

Öte yandan, Dolar/TL kurunu değerlendiren İngiliz ekonomist Timothy Ash, İstanbul’da düzenlenen TRT World Forum'da Türk lirası ile ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Türkiye’nin dış ekonomide önemli bir yere sahip olduğunu ve halen yatırımcılar için bir fırsat olduğunun altını çizen Ash, "Enflasyonun düştüğünü göreceğiz. Lira istikrar kazanmaya başlayacak ve bence bu da parayı Türkiye'ye geri getirecek" ifadelerini kullandı.

2024 yılının Türkiye için heyecan verici olacağını söyleyen Ash, "Türkiye'nin uluslararası banka raporlarını okuyorum. Turizmden on milyarlarca dolar kazanıldı ki bu büyüme için harika bir şey. İstihdam için iyi. Cari işlemler hesabı için iyi, bu da makro finansal istikrarı besliyor" dedi.