Doların rekor kırmasının ardından İslam Memiş’ten tarihi uyarı: Kritik üç günü açıkladı ‘Aman dikkat!’

11 Aralık 2023 12:14 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 12:19

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dolar\TL için yeni bir uyarı geldi. Doların 30 TL’yi aşmasının ardından yatırımcıları uyaran İslam Memiş, rekor seviye için tarih verdi. Kritik üç günü açıkladı! Peki dolar 30 TL olacak mı? İslam Memiş ‘Aman dikkat’ diyerek uyardı. İşte İslam Memiş’in dikkat çeken dolar uyarısı…

İSLAM MEMİŞ DOLARIN REKOR KIRMASININ ARDINDAN UYARDI

Doların 29 TL’yi aşmasının ardından İslam Memiş’ten yeni bir uyarı geldi. Tv 100.com’daki yazısında dolar ve borsa ile ilgili önemli detaylar paylaşan İslam Memiş, şu uyarılarda bulundu:

Önemli verilerin ve açıklamaların olacağı bir hafta olacak. Bu hafta para piyasalarında volatilite oldukça yüksek olacak. Beraberinde fırsatların da olacağı bir haftaya başlıyoruz. Önemli günler ve başlıklar:

Salı = ABD Enflasyon verisi

Çarşamba = Fed Faiz Kararı

Perşembe = ECB Faiz Kararı

Yıl kapanışında bu veri ve açıklamalar, 2024 yılının şifrelerini verecek. Yıllık kapanışlarda 2024 Ocak ayı için belirleyici olacak. Peki piyasalarda bu hafta hangi bant aralıklarını takip edeceğim?

BİST 100 ENDEKSİ

Geçen hafta 7 bin 747 puana gerileyerek güzel fırsatlar sunmuştu. Haftayı 7 bin 913 puandan tamamlamıştı. 8 bin puan seviyesinin üzerinde tutunma çabası başarılı olur ve 8 bin-8 bin 500 puan aralığında dengelenebilir. Yılı 8 bin puan seviyesinin üzerinde tamamlayabiliriz. Sıkıcı bir yolculuğa başlasa da sabırlı yatırımcısına 9 bin puan seviyesini gösterebilir.

DOLAR 30 TL OLACAK MI?

Haftayı 28,98 lira seviyesinden tamamlamıştı. Hedefim 29,70 lira seviyesi olduğundan bu tarafta beklentim aynı. Belirlediği hedefe gider.

Ocak ayı itibariyle 30 liranın normalleşeceği bir süreç bekliyorum.

ONS ALTIN SON DURUM

Haftayı 2 bin 2 dolar seviyesinden tamamladı. İki hafta önce bin 980 dolar destek seviyesinden bahsetmiştim. Sonra Asya piyasalarındaki 2 bin 148 dolar gördükten sonra korkup “2 bin 20’den bu işi bitirmeli” uyarım vardı. Sonra satış baskısı devam etti. Sanırım bin 980 dolar destek seviyesi bu hafta test edilecek. Bu hafta onsu bekleyenler de oldukça şanslı.

Dip seviyesi olarak takip ettiğim seviye, 2024’de 2 bin doların dip olacağını görebiliriz. Elinde dolar olanlar güzel bir fırsat yakalamış olur.

GRAM ALTIN

Fiziki tarafta haftayı bin 943 lira seviyesinden tamamlamıştı. Gram altın yatırımcısı, ons altını takip etmeli. Yani, gram altın alacaklar ons tarafını takip etmeli. Ons tarafında beklediğim geri çekilme gram altın tarafında da hissedilir. Takip edeceğim bant aralığı bin 900-bin 940 lira aralığı.

Altın alımı yapacakların haftası olduğunu söyleyebilirim. 2024 Ocak itibariyle 2 bin lira seviyesinin dip seviyesi olacağı bir sürece hazırlık yapmalı.