Gram altın 2024'te ne kadar olacak? Kuyumcular açıkladı

12 Aralık 2023 16:06 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 16:20

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Altın, 2022 yılında yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Gram altın, yıl başında 1.400 TL seviyelerinde iken, yıl sonunda 1.950 TL’ye kadar yükseldi. Kuyumcular, 2023 yılında gram altının 2 bin TL’yi aşacağını, 2024 yılında ise 2 bin 400 TL’ye kadar çıkabileceğini öngörüyor.

"GRAM ALTIN 2024'TE 2 BİN 400 TL'YE ÇIKACAK"

Altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini paylaşan Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, "Bundan sonraki süreç 2024-2025 ve 2026 yıllarını değerlendirme yapınca her yıl hemen hemen yüzde 30 aşağıya düşmemekle beraber yüzde 60, kimi zaman yüzde yüze varacak şekilde yukarı doğru gidebilir. O bakımdan yatırımcı hiç panik hiç endişe içinde olmasın gün içerisinde 10-20-30 TL rakamlar oluşabilir asla panik havasında olmasın hala daha alım seviyesinde görülüyor” diye konuştu.

Yazıcı, 2024 yılında gram altın fiyatının 2 bin 400 TL’ye, ons fiyatının ise 2 bin 50 dolar seviyelerine ulaşacağını tahmin etti. Yazıcı, "Bu neyi ifade eder, doların da 30-35 bin bandında olabileceğini öngörüyorum. Önümüzde yerel seçimler var. 31 Mart seçimlerinden sonra büyüme oranına bakıldığında Türkiye’nin özellikle büyümede puan olarak biraz daha yukarıda olduğu göstermekte. Uluslararası kuruluşların yapmış olduğu değerlendirmeler bu yönde. Bundan sonraki süreci daha iyimser olabileceğini ama altının rakamsal TL bazında iki bin 300, iki bin 400 olabileceğini öngörüyorum" ifadelerini kullandı.

"2 BİN 500 BANDI BEKLENİYOR"

Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı da altın fiyatlarındaki yükselişin yatırımcıyı memnun ettiğini belirtti. Tonyalı, "2023 yılı yatırımcı açısından altın ön planda idi. Hâlâ da altın ön planda. 2024 için altının iki bin 500 bandında olması bekleniyor. Tavsiyemiz vatandaşımızın tasarruf açısından altından şaşmamasıdır her zaman altın daha değerlidir. Geçmişle mukayese edilemeyecek kadar pahalı" şeklinde konuştu.

Nevzat Kuyumculuk Genel Müdürü Erhan Şakar ise altına yapılan yatırımın her zaman kazandırdığını söyledi. Şakar, "2023 yılı altın piyasası yatırımcısını kazandırdı. Yatırım aracı olarak altını tercih edenler üzülmedi. Gelecek Ocak ayından sonra altının daha da artacağı söyleniyor, dolayısıyla altına yapılan yatırım her zaman kazandırıyor" dedi.